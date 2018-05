El concejo rechaza ceder el Suárez Puerta al Stadium

El destino del Avilés Stadium se encamina al Muro de Zaro. Así lo ha indicado la concejala de deportes del Ayuntamiento de Avilés, Ana Hevia, que esperará al final de la Liga de Primera Regional, de la que resta una jornada, para hacer oficial la decisión. "Lo único que hemos hablado con el club es jugar en el Muro de Zaro", valoró Hevia, descartando la posibilidad de que el club fundado en 2015 pueda actuar como local la temporada 2018-2019 en el Suárez Puerta, donde juega el Real Avilés

"Las instalaciones deportivas en Avilés son las que son. Buscamos adecuar las necesidades de cada club a cada instalación", profundizó la edil socialista, quien reconoció que se había reunido anteriormente con dirigentes de la entidad stadiumnista. De esa reunión trascendió que la nueva casa del equipo se decidiría una vez se consumara el ascenso a Regional Preferente, circunstancia que se cumplió el pasado domingo. No obstante, el anuncio no se efectuará hasta el final del campeonato. "No todos los clubes han terminado la Liga", evaluó Hevia.

Lo que parece claro es que la posibilidad de que el Stadium juegue la próxima temporada como local en el Suárez Puerta se aleja. Tras golear al Llaranes el pasado domingo, el presidente del club, José Manuel Sal de Rellán manifestó que "preferimos el Suárez Puerta porque es mejor campo". No obstante, el dirigente también especificó que si les tocaba jugar en el Muro de Zaro "se conformarían con la decisión".

El Stadium, un equipo con tufo político, según el PP. En el debate también participaron ayer los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés. El Partido Popular, con tres concejales, e Izquierda Unida, con el mismo número de ediles, fueron los partidos con las posiciones más definidas y a la vez encontradas. Para los populares, en palabras de la concejala Reyes Fernández, el único equipo que debe de jugar en el Suárez Puerta es el Real Avilés. "Es el equipo del pueblo, el que tiene la historia. Es cierto que el Stadium tiene ahora más socios, pero la gente no ha abandonado al Avilés, han dejado de lado una forma de gestión". "El Stadium es un club muy respetable, pero tiene cierto tufo político. Lo mejor para ellos es jugar en el Muro de Zaro", manifestó.

Por su parte, la portavoz de la coalición de izquierdas, Llarina González, difiere de esta interpretación. "Lo mejor para el Stadium es jugar en el Suárez Puerta. El Ayuntamiento debe contextualizar su situación con Tejero, y las deudas que mantiene", apuntó. "El Muro de Zaro no es buena opción por su aforo y porque tiene pocas plazas de aparcamiento para los aficionados del equipo", expresó.

Mientras tanto, Agustín Sánchez, portavoz de Ganemos, no se centró en las necesidades deportivas del Stadium y sí más en la capacidad económica de la entidad que entrena Luis Castro. "Es un club de fútbol privado y es normal que pidan mejores instalaciones, pero si estas son municipales deben de acreditar que pueden asumir los costes de gestión de las mismas", dijo.

Por último, Somos y Ciudadanos fueron los que menos profundizaron en la disyuntiva. David Salcines, portavoz de la formación de izquierdas, se mostró comprensivo con las demandas de la escuadra blanquiazul. "Con el cambio de categoría, lo normal es que quieran progresar y tener acceso a mejores recintos. Con nosotros no se han puesto en contacto, así que será un tema que se valore en la Comisión de Deportes", anunció. "Durante esta semana seguiremos el tema más de cerca. Pulsaremos la opinión del Stadium y también de la concejalía", comentó Carmen Pérez, edil de Ciudadanos, sobre una situación que parece que solo es cuestión que se resuelva con el Stadium jugando en el Muro de Zaro como local la próxima temporada.