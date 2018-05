Davo: "Tenemos cosas que pulir para seguir luchando"

"Tenemos que pulir esos aspectos en los que estamos teniendo mala suerte para ponerlos de nuestra parte y poder seguir luchando", sentenció ayer el guardameta del Marino, Davo. El equipo consiguió en la pasada jornada dejar la portería a cero, algo que no ocurría desde hacía cuatro partidos, precisamente coincidiendo con la mala racha que les ha dejado sin opciones de título. "La verdad es que en los últimos partidos sí nos estaba costando no recibir goles, pero hay que tener en cuenta que era ante equipos con un gran potencial ofensivo", sostiene Davo.

Si no hubiese conseguido mantener la portería a cero esta semana ante el Mosconia, serían tres y no dos los puntos que se hubiesen escapado. "Es muy importante porque dejar la portería a cero significa puntuar. Ahora nos falta afinar un poco en ataque para no dejarnos más puntos", comentó el portero marinista.

El Oviedo B ya es campeón de Liga, pero el resto de puestos de play-off están en el aire. "Está claro que es mejor quedar segundo que cuarto, pero no estamos para pensar en cruces porque no tenemos el play-off asegurado y no podemos distraernos", afirmó.

"Sabíamos que el del domingo era un partido complicado, con la necesidad que teníamos nosotros, ante nuestra gente que está ilusionada y que se nos escaparan dos puntos duele. Era una buena oportunidad para ponernos segundos porque el resto habían pinchado", lamentaba el portero, para afirmar que ya tienen puesta la vista en el siguiente partido, ante el Praviano en el Santa Catalina (domingo, 18.00 horas). "Necesitamos esos tres puntos para romper la racha y para no pasar apuros", señaló.

El guardameta explicó que se encuentra en un buen momento de forma y espera que sean muchos los partidos en que la portería quede inmaculada: "Estoy contento. En la primera vuelta tuve problemas de lesiones y ahora me encuentro muy bien. También es cierto que Guillermo lo hizo genial en ese tiempo, así que la portería del Marino está bien cubierta".