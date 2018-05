Davo, del Universidad de Oviedo, firma un gol maradoniano

Diego Maradona y Leo Messi necesitaron dejar atrás a cinco rivales, más el portero, para marcar dos de los goles más recordados de la historia. Un burgalés afincado en Oviedo, que juega en el Universidad de Preferente, se deshizo de siete jugadores del Vallobín antes de encarar al portero y sentarlo con la misma facilidad que los cracks argentinos. David Jesús Sanz Salgado, Davo en el fútbol (Burgos, 12 de abril de 1996), es defensa central y no saca más beneficio del fútbol que la gratuidad de la matrícula de su carrera, Biología. Pero ayer, gracias a un vídeo viral, compartió protagonismo con las estrellas.

"Soy de salir con el balón jugado, para avanzar rompiendo líneas o filtrando algún pase", explica Davo, que nunca se imaginó que aquel balón que cortó en el minuto 6 del segundo tiempo iba a acabar como acabó. "Llegó el balón botando, me anticipé al delantero del Vallobín y a partir de ahí no me quedó más remedio que ir sorteando rivales porque no me daba tiempo a otra cosa". "Los regateé con una pisada", explica refiriéndose al movimiento de pasar levemente la planta de la bota sobre el balón. "Lo suelo hacer en los entrenamientos y, por suerte, el domingo me salieron bien", añade el jugador, que se volvió viral por su magnífico gol.