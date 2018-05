Fieles hasta en el caos

Alrededor de 150 espectadores se congregaron el pasado sábado para ver el empate a dos goles del Real Avilés contra el Covadonga. Una entrada paupérrima para una ciudad que ronda los 90.000 habitantes. La gestión del club, con evidentes problemas económicos, incide directamente en la marcha deportiva de una escuadra que tiene muy complicado librarse del descenso a Regional Preferente. Sin embargo, a pesar de todo, el Real Avilés sigue teniendo un número de socios entregados que apoyan a los suyos en uno de los peores momentos de su historia.

"Esperamos que haya arreglo a toda esta situación que estamos viviendo. En los peores momentos es cuando hay que estar aquí apoyando al equipo de la ciudad", señaló Tino Rúa que se definió como exjugador de la entidad blanquiazul. "Si al final descendemos a Preferente, yo por lo menos voy a seguir allí", indicó sobre el momento deportivo de la escuadra de Xiel. Al término de la última jornada, el Real Avilés se encuentra, con 28 puntos, fuera de los puestos de descenso directo, empatado con el Valdesoto, a quien le tiene ganado el goal-average particular. No obstante, con los descensos de Segunda B confirmados del Caudal y del Lealtad, todos en el seno de la entidad son conscientes de que es improbable estar en Tercera la próxima campaña.

"Es sin duda la temporada más desagradable que recuerdo, pero no temo por la desaparición, confío en que a final de campaña todo se terminará por solucionar", indicó Antonio Arias, socio del Avilés "desde que era un guaje". Más crítico se mostró el socio número 28 del Real Avilés, Jesús Martín: "La gestión está siendo pésima. En 30 años que llevo con el carnet nunca vi una situación semejante, ni cuando se jugaba en Regional". Sobre esa eventualidad, la de salir a competir en Preferente la próxima temporada, no parece ser óbice para que Juan Antonio Barros, socio número 64, tenga claro donde estará su lealtad. "Yo soy avilesino de condición. Toda mi familia ha vivido y crecido aquí. Por supuesto que seguiré al Real Avilés en Preferente. Seguiré siendo del Avilés hasta que me muera", certificó.

En el aspecto deportivo, el equipo se reincorpora hoy a los entrenamientos en las instalaciones de La Toba tras haber disfrutado del puente. El cuerpo técnico formado por Xiel y en las últimas jornadas de facto por Manuel Fernández, tendrá cuatro días para preparar el penúltimo encuentro de la competición liguera. Será el duelo que enfrentará a los avilesinos contra el Llanera, el domingo a las 19.30 horas de la tarde. El único objetivo que se marca la plantilla en estos momentos es tratar de sumar los puntos necesarios para evitar el descenso deportivo a Tercera División. Por su parte, el Llanera, con 38 puntos en su casillero, está lejos de esa quema, pero con los dos arrastres de Segunda B, sigue en pugna directa con el Siero por mantenerse en Tercera una temporada más.

Otro juicio para los exgestores. Los aficionados del Avilés insisten en que, aunque el club está por encima de todo, están cansados de líos extradeportivos. Hoy tendrán otro más del que hablar, ya que el Boletín Oficial de Principado de Asturias (BOPA) publicó la fecha del juicio de la demanda de tres exblanquiazules: el jugador de banda Matías, el centrocampista Dudi y el portero Esteve Peña contra Real Avilés GD, la empresa filial desde la que IQ Finanzas operaba en el Avilés como gestores. Los jugadores denuncian que la empresa mexicana no les ha pagado el finiquito del contrato.

Matías, Dudi y Esteve Peña pertenecían al equipo que los gestores habían preparado para esta temporada, que coincidió entrenando en pretemporada con la actual plantilla, durante la guerra entre club y gestores, que ganó el club inscribiendo a su propio equipo. Así, a los tres jugadores se les ofreció rescindir el contrato o ir al Cacereño como hicieron otros de sus compañeros, pero se inclinaron por la primera opción y ahora llevan meses esperando recibir el dinero. La empresa ya no asistió a una conciliación y el juicio se celebrará el 12 de septiembre.