Alonso llegó a la meta en Bakú con su coche medio roto y en llantas

Oviedo, N. L.

"Contento por los puntos, seguramente la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo o la mejor de mi vida, llegué al garaje de milagro sin dos ruedas, alerón ni fondo, salí con el coche de seguridad, me dijeron que el coche estaba muy dañado, pensaba que no iba a terminar, pero empecé a adelantar coches, ganamos posiciones al final con el "safety car". Sorprendente el resultado con un coche medio roto". Así fue la valoración de Fernando Alonso tras lograr un meritorio séptimo puesto en Bakú, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. A tenor de la información dada a conocer por el medio inglés "BBC", la hazaña de Alonso fue considerable. El piloto asturiano chocó con otros dos coches en la primera vuelta, sufriendo sendos pinchazos en las ruedas de la parte derecha. Tuvo que sobreponerse y llegar, como pudo, hasta boxes con un coche sin dos de sus neumáticos, en llantas. El daño más grave del coche fue "en la llamada 'bandeja de té': la parte del suelo que sobresale debajo de las piernas de los conductores.