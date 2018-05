El Avilés Stadium acepta jugar en el Muro de Zaro

"La conversación con el Ayuntamiento sobre el campo en el que jugaremos el año que viene giró siempre en torno al Muro de Zaro y si finalmente se confirma, estaremos contentos con la decisión", señaló el presidente del Avilés Stadium, José Manuel Sal de Rellán, ayer, tras una reunión de la directiva del club. El Stadium logró el pasado fin de semana el ascenso a Preferente y en 1.ª Regional, este año, han tenido entradas de más de quinientos espectadores. LA NUEVA ESPAÑA adelantó ayer la postura de la concejala de Deportes, Ana Hevia, a favor de ceder el Muro de Zaro al Stadium.

"No somos tontos. Sabemos que no es lo mismo jugar en el centro de la ciudad que en Llaranes -donde se encuentra el Muro de Zaro-, que ya tienes que desplazarte en transporte, algo que ya nos pasa en Miranda. Está claro que si se nos ofreciera el Suárez Puerta, es un campo mejor, pero el Muro de Zaro encaja en nuestro planes", afirmó Sal de Rellán ayer. Por eso, el presidente confiesa que "el objetivo a largo plazo, aunque el más corto que se pueda, es jugar en el estadio del centro de la ciudad", es decir, el Suárez Puerta.

Por el momento, no se han planteado "pelear" por él. La concesión pertenece al Real Avilés, pese a que está embargada por la deuda histórica del club, y es cosa del Ayuntamiento rescindir ese acuerdo. "Conocemos las dificultades que hay ahora mismo para hacer esa petición. Repito que si se nos ofrece, por supuesto que no diremos que no, pero no lo pedimos", explica Sal de Rellán. Con el ascenso a Regional Preferente que ha conseguido, el Stadium compartiría categoría la próxima campaña con el Navarro, que aún pelea por la permanencia, y solo el Real Avilés estaría por encima si se queda en Tercera, algo que no tiene fácil. Actualmente el Llaranes y el Valsa de 1.ª Regional, además del Belenos de rugby, juegan en el Muro de Zaro, por lo que la edil tendrá que tomar decisiones para llevar al Stadium a Llaranes.

El presidente del club no quiso profundizar en las declaraciones que realizaron a este periódico los representantes de los grupos políticos de la oposición, entre las que llamó la atención las de la edil del PP, Reyes Fernández, que afirmó que el Stadium "es un club muy respetable, pero con cierto tufo político".

"No vamos a hablar hoy de ese tema. Las reacciones en caliente no son de nuestro estilo, porque nos debemos a los aficionados y tenemos una responsabilidad", señaló el directivo. Sí dejó claro que habrá respuesta en las próximas fechas y que se han reunido ya con todos los grupos políticos de la ciudad, "no una ni dos veces, más incluso", y que, por tanto, conocen la situación del club avilesino y sus necesidades de cara a la próxima temporada.