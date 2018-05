Manuel Fernández: "Si la Liga dura diez partidos más nos salvamos"

"Tal y como está el equipo ahora, si la liga dura diez partidos más, nos salvábamos sin problemas". Así de certero se mostró Manuel Fernández, el segundo entrenador del Real Avilés, que en las dos últimas semanas, hasta el partido contra el Covadonga, ha tenido que asumir la batuta del equipo. Precisamente, bajo sus órdenes, ha llegado la mejor versión de la escuadra avilesina. "Es pura coincidencia", valoró el entrenador.

"Cuando a mí me llama el Avilés, yo vengo a echar una mano a un amigo, Xiel, con quien llevo muchos años. No vengo al Avilés por ser el Avilés. Vengo por amistad", comentó el técnico sobre su relación con el primer entrenador del equipo. "Ahora estamos muy bien físicamente. Perdimos tiempo en enero haciendo un equipo. Pero tal y como estamos jugando, si la liga tiene diez partidos más, nos hubiéramos salvado sin complicaciones", apuntó.

La situación del Avilés es aún así dramática. Tan solo los ascensos de dos equipos a Segunda B pueden salvar a la entidad de perder la categoría. "Si bajamos, tiene que ser por demérito del Caudal y del Lealtad, no por nosotros", aseveró Fernández, que fija las opciones de salvación del equipo, primero en el ascenso del Vetusta. "Lo vimos cuando vinieron a jugar aquí, que son chicos acostumbrados a entrenar en el primer equipo y tienen un ritmo de fútbol muy diferente al nuestro. Son favoritos, aunque siendo un filial ya se sabe que no te puedes fiar". A mayores del ascenso del Oviedo B, Manolo Fernández deposita sus esperanzas sobre todo en el Langreo. "Es un equipo con mucha experiencia en las promociones y ya logró subir por el camino largo hace pocas temporadas. Aunque el Marino, el Covadonga y el Llanes también tienen gente buena, quizás pueden llegar algo más agotados", evaluó el entrenador.

Por último, Fernández pasó revista de la situación extra deportiva. "Yo he hablado una vez con Tejero desde que estoy aquí", confirmó. "Yo lo que tengo firmado sé que de una manera o de otra lo voy a terminar cobrando, así que no estoy preocupado por ello", dijo, no sin acentuar el buen rollo existente en el vestuario. "Las chavales están entrenando como fieras, aquí no escurre el bulto ninguno. Es de aplaudir", finalizó.