El Oviedo, a dar el primer paso hacia el sueño

Lo más doloroso que le ha hecho el Palencia al Oviedo Baloncesto ha sido eliminarlo dos veces en las semifinales del play-off de ascenso a la ACB. Pero no ha sido lo único. La afición carbayona, en uno de los mayores desplazamientos que ha hecho en la historia del club, no fue bien tratada en la capital de provincia castellana la pasada temporada. Algunas descortesías sufridas allí en ese duelo y en alguno anterior no han sentado bien ni al club ni a la afición y eso añade picante a una eliminatoria ya de por sí importante y emocionante.

El Unión Financiera quiere acabar con la que ha pasado a ser su bestia negra, el equipo que siempre le derrota cuando llegan los play-off. Para lograrlo, el equipo de Carles Marco deberá saber jugar ante gente experimentada, como los exjugadores del Oviedo Cvetinovic y Andrés Miso. Pero, si hay un jugador que representa a los palentinos, ese es Urko Otegui. Un gran capitán para un gran equipo.