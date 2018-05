El Stadium exige al PP una disculpa pública

"El Avilés Stadium ha mantenido en todo momento una imparcialidad política absoluta, teniendo desde el día de su fundación y hasta el actual, las puertas abiertas a todas las formaciones políticas sin importar su ideología o miembros", sentenció ayer el club avilesino en un comunicado. La entidad ha querido responder así a las declaraciones que los representantes de los grupos políticos realizaron a LA NUEVA ESPAÑA, en relación al campo en el que jugará la próxima temporada el equipo, que ha ascendido a Preferente. Especialmente mal cayó la declaración de la edil popular, Reyes Fernández, que declaró que el club tenía "cierto tufo político" y la entidad solicita que se retracte: "Es una total falta de respeto hacia nuestros socios y aficionados, así como a todos los integrantes del club y, esperamos en base a ello, una disculpa pública por dichas declaraciones".

La concejala de Deportes, Ana Hevia, ya ha afirmado que la mejor opción para el club en la actualidad es el Muro de Zaro, aunque no ha hecho todavía oficial la decisión, ya que el reparto de campos se realiza cuando terminan las ligas y el club se ha mostrado conforme, afirmando que la negociación siempre fue en torno a esta instalación, si bien no rechazarían jugar en el Suárez Puerta si se les propusiera. Sin embargo, fueron las declaraciones alrededor del debate en el campo las que llevaron al Stadium a lanzar el comunicado.

Desde el Stadium también dan un tirón de orejas a Somos, que afirmó no conocer la situación. "El club ha mantenido un total de tres reuniones en las que se trató la necesidad de un campo de juego con mayor capacidad para nuestros aficionados. Estuvieron presentes todos los grupos con representación en el Ayuntamiento y siempre que alguno no pudo acudir fue informado posteriormente". También a Ganemos, que afirma que el club debe demostrar solvencia para hacerse cargo de la instalación al tratarse de "un club privado": "Somos un club deportivo básico y no una Sociedad Anónima, siendo por tanto tan privado como el resto de clubes de la comarca a excepción de uno, recordando por ello que su propiedad está en manos de sus socios, ciudadanos residentes en su mayoría en Avilés".

Un apoyo más al Stadium. Los concejales tránsfugas de la corporación se ponen del lado del Stadium "sea cual sea su petición respecto al campo, siempre que no sea una locura", como explicó ayer Alfonso Araujo. "Estuve el domingo en el partido y lo que está claro es que no pueden continuar en el Santo Domingo de Miranda, lo desbordaron ya y ahora estarán en una categoría superior", señaló el concejal.

Así, los tres ediles, que están pendientes de una reunión con la directiva, apoyan al club en su petición del Muro de Zaro y harían lo propio si pidieran el Suárez Puerta. "Cada uno tiene sus pros y contras, los principales, que el Muro de Zaro tiene mejor drenaje, y que el Suárez Puerta está en el centro", sostiene, para añadir: "Si el Ayuntamiento confirma el Muro de Zaro, igual es el momento para colocar asientos en las gradas, algo que ya propusimos en su momento".

Izquierda Unida, por su parte, ya había defendido que el Suárez Puerta es la mejor opción para el equipo de fútbol con más socios de la ciudad.