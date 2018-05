Iniesta jugará mañana su 38.º clásico: 16 triunfos

Si los problemas físicos no se lo impiden, que parece que no, el partido de mañana ante el Real Madrid será el último clásico como barcelonista de Andrés Iniesta; en el otro extremo están Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, que no jugaron en el Bernabeu y podrían estrenar su cuenta en el Camp Nou.

Desde que debutó en un clásico, el 20 de noviembre de 2004, con Frank Rijkaard en el banquillo, Iniesta jugó 37 clásicos, 25 de ellos ligueros, de los cuales el Barça ganó dieciséis, empatado nueve y perdido doce. En estos 37 partidos marcó tres goles y dió ocho asistencias. Si es el último gran partido ante los blancos de Iniesta, podría ser el primero de los dos fichajes estrellas de los barcelonistas: Coutinho y Dembéle.

El Consejo de Ministros concedió ayer a Iniesta la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, máxima distinción que otorga el Gobierno en el ámbito deportivo y que recibieron, entre otros nombres propios del fútbol, Xavi Hernández, Iker Casillas y Vicente del Bosque.

A falta del carácter decisorio para el campeonato, el partido reúne escasos alicientes, seguramente más para los azulgrana que para los madridistas, que tienen todas sus miras puestas en la final de la Liga de Campeones. Por ese motivo, Zinedine Zidane podría plantearse reservar jugadores para evitar problemas físicos, aunque aún quedan tres semanas para el partido de Kiev.

Por otra parte, el exfutbolista Fernando Morientes declaró ayer que le gustaría que tanto Madrid como Barça "respetaran" la tradición del pasillo al campeón.