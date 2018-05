Hace catorce años, en la temporada 2003-2004, el Sporting lograba su primer y único título como campeón de España juvenil. Hoy, el equipo de Isma Piñera puede escribir una nueva página en la historia del club rojiblanco. "Es el partido de sus vidas", detalló el técnico. La joven plantilla sportinguista sabe que se cita con una final que marcará un antes y un después en su historial. El Sporting llega al duelo de esta mañana (12 horas, Gol Televisión) frente al Atlético de Madrid, por la puerta grande, después de superar al campeón de Europa, el Barcelona, que se encontraba en todas las quinielas para llevarse el título. El desparpajo, la ilusión y la confianza son las armas en las que se apoyará el conjunto gijonés para alcanzar su sueño y levantar la Copa de Campeones.

Ayer, en el último entrenamiento previo a la final, pudieron visualizar el trofeo de ganadores y hoy esperan tenerlo entre sus manos. La marcha en Liga del equipo de Isma Piñera fue imperial, con solo dos derrotas en toda la competición. Con el campeonato en el bolsillo, no bajaron el ritmo en la Copa de Campeones al superar por 3-0 a Las Palmas y por 2-1 al Barcelona. Y ahora, quieren más. No se conforman, son ambiciosos y tienen hambre de éxito. "Estamos preparados, vamos a morir en el campo, es una oportunidad que no se puede dejar escapar", indicó ayer el capitán Miguel Prado. El central está convencido de que el Sporting realizará un gran papel y pide máxima concentración ya que "un error se paga, será un partido muy intenso", comenta.

Hasta el momento lo han hecho con creces, logrando un equipo sólido y muy fiable apoyado en la fortaleza defensiva, en las actuaciones magistrales en la portería de Christian Joel, en el controle n el centro del campo de José Gragera y Mecerreyes y en su pegada en ataque con los extremos, Pelayo Morilla y Dani Sandoval. No en vano, todo hace indicar que Isma Piñera repetirá el mismo once que actuó frente al Barcelona con: Christian Joel; Guille, Miguel, Juanma, Pablo; Abraham, José Gragera, Mecerreyes, César; Pelayo Morilla y Dani Sandoval. Ferre, que se ha convertido en el último héroe tras marcar el gol del triunfo ante el Barcelona, no podrá estar a disposición por problemas en el menisco. El técnico rojiblanco Isma Piñera confía en los suyos y considera que "estamos muy motivados y con ganas de dar el último paso" El Sporting se entrenó ayer en el escenario de la final, el Príncipe Juan Carlos, donde logró imponerse al Barcelona. Los rojiblancos esperan levantar al aire la Copa de Campeones, un título que se resiste desde hace catorce años y que hoy, podría volver a confirmar el extraordinario estado de salud que atraviesa la cantera de Mareo y, de paso, jugar el próximo año en Europa.