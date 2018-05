Paulo, del filial a indiscutible del Real Avilés

El lateral derecho Paulo, del Real Avilés, lo tiene claro: "Necesitamos los seis puntos que quedan, no queremos tener que mirar a otros para evitar el descenso directo". El jugador francés estará, salvo sorpresa, en el once inicial de mañana en el campo del Llanera (Pepe Quimarán, 19.30 horas), como lo ha estado en los últimos cinco partidos y espera ayudar al equipo a reencontrarse con la victoria, para no tener que fijarse en el Lugones y el Valdesoto, que le vienen pisando los talones.

El caso de Paolo es de los más llamativos. El jugador llegó a prueba para el filial desde Francia en enero y tras unos partidos con el Avilés B, llamó la atención de Xiel. Las circunstancias, le hizo debutar como titular en el partido del primer equipo ante el Roces, y desde entonces no se ha perdido ningún minuto, cinco encuentros completos incluyendo el aplazado ante el Valdesoto, que terminó en victoria. "Estoy contento, es para lo que he trabajado y ahora lo que quiero es ayudar al equipo lo más que pueda", comenta el jugador.

"Me hice rápido al equipo y eso fue una suerte, porque estoy pudiendo ayudar y jugando, que es lo que quiere cualquier futbolista", explica Paulo, que ya tiene puesto el punto de mira en Llanera. "El míster nos ha dicho que es un campo pequeño, así que hemos tenido una semana diferente de trabajo. Esperamos plasmarlo en el campo", explicó el jugador blanquiazul.

Descanso antes del partido. Xiel ya ha dado la convocatoria para el encuentro de mañana en Llanera. Y es que el técnico ha decidido que hoy no haya entrenamiento. "Tenemos que darles descanso", señaló. El entrenador ha convocado a Carlinos y Omar Tranche, pese a que han entrenado al margen esta semana por molestias. Ambos se probarán en el Quimarán antes del choque y, por si acaso, el técnico ha llamado también al centrocampista Pedro, del filial, que ya se entrenó con el equipo esta semana. Son bajas seguras Jairo Huerta, lesionado, y Balsera, que se encuentra en Extremadura y no fue citado por el técnico.