Monchi: "El Avilés necesita gente con sentimiento"

"Da rabia que un equipo como el Real Avilés, el más antiguo de Asturias, pague toda la situación que tiene el club alrededor, pero saldrá adelante, como siempre", sentencia José Ramón Álvarez "Monchi". Exfutbolista profesional, Monchi fue jugador en los 70 y más tarde entrenador y directivo en el Real Avilés y conoce al dedillo la historia del club. Por eso le duele que el equipo esté al borde del descenso a Preferente. "Nadie puede negar la historia del club, deberíamos arroparlo y no dividirnos", sostiene.

Como conocedor de la historia del club, Monchi profundiza en las causas de que el Real Avilés no acabe de levantar cabeza, aunque tiene sus momentos. "La falta de apoyo institucional, es un lastre que siempre ha sufrido el club, pero creo que pasa con todos los clubes. Cuando yo dirigía el Carbayedo -entre 1999 y 2009-, las subvención no cubría lo que tenía que pagar por usar los campos", comenta el exdirectivo blanquiazul.

Pero también tiene para el propio club. "No creo que toda la culpa sea de Tejero, sino de la gente que se rodea. Se tiene que rodear de gente que quiera al Avilés, que tenga sentimiento de fútbol, con ganas de sacar esto adelante", sostiene Monchi, que estuvo en la directiva de Pepe Frana y en la de Tejero. Así, cree que nadie como la gente de la ciudad el club podría resurgir, pero con eso, que ya lo ha habido, no basta: "Es necesario que no haya injerencias, que creo que es algo que lleva pasando toda la vida. Repartir las parcelas. Si yo me responsabilizo de la escuela, por ejemplo, se puede consensuar, pero otro directivo no me tiene que imponer cosas".

"Yo estoy a favor del deporte y de que haya el mayor número de equipos posible, pero la historia del Avilés le da ciertos derechos", señala el exdirectivo. Y él lo sabe bien. "Cuando refundé el Carbayedo, empezamos jugando en el Suárez Puerta, compartiendo campo con el Avilés, pero nos mandaron al Muro de Zaro. No veo a otro equipo jugando en el Suárez Puerta si a nosotros que nacimos en el barrio del campo y que teníamos una historia detrás no nos dejaron", explica Monchi, refiriéndose además a la polémica del campo en el que jugará el Stadium la próxima temporada.

Lo que más lamenta es la fuga de aficionados del club. "El campo cada vez está más desierto y eso invita a que haya menos gente aún. Antes ibas al Suárez Puerta y te encontrabas a unos y a otros, discutías del equipo, había ambiente de fútbol. Eso se está perdiendo", señala Monchi. Recuerda además que, en su día, el campo no solo era de fútbol. "Hace muchos años no solo había fútbol en el Suárez Puerta, también había boxeo, atletismo, tiro con pistola. Era un centro neurálgico del deporte y era el Ayuntamiento el que se encargaba del mantenimiento", comenta.