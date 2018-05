El Avilés se arriesga a caer a Preferente

El Llanera suma un punto que le garantiza que la próxima temporada estará en Tercera División, mientras que el Avilés deberá ganar para asegurarse no descender directamente. El Lugones, antepenúltimo, ahora en descenso directo, está a un punto. Si bien, los de Xiel les tienen el goal-average particular ganado. El Avilés juega el último partido ante el Mosconia y el Lugones ante el Langreo. Si no baja directamente, el Avilés necesitará del ascenso de dos equipos del grupo asturiano de Tercera para subir.

El partido entre Llanera y el Avilés estuvo muy disputado. El Llanera se adelantó por medio de Didi tras un saque de banda de Ángel Luis. Pese a ponerse por delante sufrió el Llanera, puesto que el Avilés no le perdió la cara al encuentro.

Tras el descanso, el Avilés siguió serio en defensa y fruto de una buena acción atrás logró salir al contraataque y empatar.Luis Nuño recibió un buen pase de Matheu y batió por abajo a Alejandro. Tras ese tanto fue el Avilés el que atacó.