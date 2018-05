De Galicia a Avilés por la familia del Toscaf

Fidi se emocionó tres veces este fin de semana. La primera, cuando tomó su coche desde la localidad lucense de Burela, donde trabaja, tal y como lleva haciendo todo el año, para jugar el último partido de la temporada. La segunda, cuando llegó al vestuario del polideportivo de La Magdalena y se cambió por última vez con sus compañeros del Toscaf Atlética Avilesina. Y la tercera, cuando los colegiados pitaron el final en la victoria de los avilesinos (32-22) ante el filial del Ademar de León. Esa fue la última vez que Alejandro Fidalgo, tras diez temporadas en el club, jugó al balonmano.

Fidi cuelga las botas después de un año de mucho sacrificio. Lleva dos temporadas vinculado a una empresa de ingeniería que trabaja para Alcoa. Y aunque el año pasado estuvo destinado en Asturias, esta campaña se la ha pasado viajando desde Lugo a Avilés todos los viernes para entrenar con el Toscaf, dormir en Gijón, y jugar los fines de semana con su escuadra, bien en Avilés, bien en los desplazamientos, que en Primera Estatal son por toda la geografía nacional.

"Ha sido un año muy duro. Con poco tiempo para mí. Pero mis padres -su madre, Mercedes Carrera fue internacional de voleibol- me enseñaron que el deporte es sacrificio", explica el lateral izquierdo, que se desempeña en Galicia como ingeniero mecánico. "Me he perdido solo la Copa Principado, en pretemporada, y otro partido a lo largo del año", explica el jugador, que acumula diez años en el Toscaf, con dos paréntesis en el Jovellanos y en el Grupo Covadonga. "Me comprometí con Juan Muñiz -el entrenador del equipo- al principio del año y si doy mi palabra es para cumplirla", sentencia.

"Lo cierto es que más que por el balonmano esto se hace porque dentro del vestuario somos como una gran familia", apunta Fidi como pretexto para justificar las verdaderas palizas de kilómetros que se ha metido a lo largo del curso. "Intenté venir también los jueves, pero me era prácticamente imposible, porque acaba de entrenar y tenía que volver sin cenar y madrugar a la mañana siguiente", relata el jugador que recuerda el desplazamiento contra el UBU de Burgos como especialmente matador. "Fue un domingo, y nada más bajarme del bus, me tocó volver para Galicia", rememora. Ahora, tras un año de sacrificio, Alejandro Fidalgo lo deja para tener más tiempo para él mismo. Si bien, en la memoria colectiva del Toscaf sus pases imposibles perdurarán.