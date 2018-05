Sergio: "Estoy contento por cómo salió todo"

La irrupción del joven meta juvenil Sergio el pasado domingo en el intrascendente duelo entre el Caudal y el Barakaldo fue la nota positiva para un triste final de Liga de los de Josu Uribe. El joven lenense destacó en un encuentro soso por su sobriedad y elegancia, demostrando que tiene madera de portero para regocijo de una afición blanquinegra necesitada de alegrías en el curso de su centenario. El lenense confesó que "estoy encantado por cómo salió todo, pero fastidiado por la derrota".

Uribe sorprendió al darle la oportunidad al canterano, pero Sergio destaca que "hace dos semanas el míster me dijo que siguiera entrenando así, que si seguía haciéndolo bien que jugaba contra el Barakaldo". Sergio lo hizo como pudo pues al entrenar el primer equipo en horario matinal y él estudiar Segundo de Bachiller "me es muy complicado por ejercitarme con ellos pues ahora estoy metido con los exámenes finales, pero la semana pasada fui tres veces y tuve la suerte que pude debutar". Eso sí, resaltó que "sé que no he hecho nada y debo seguir trabajando".