El Stadium no jugará ante el Berrón el partido de los campeones

El Avilés Stadium no jugará contra el Berrón, el otro ascendido a Regional Preferente, para dilucidar quién es el campeón honorífico de la Primera Regional. Al menos, no lo hará por su propia iniciativa. El club mantuvo una reunión ayer por la tarde para valorar este supuesto, no contemplado por la Federación asturiana de fútbol, y finalmente acordó no iniciar las conversaciones con el Berrón. No obstante, el equipo avilesino sí valora disputar varios amistosos en mayo contra rivales aún por determinar.