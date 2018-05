Comienza el casting

El Caudal comienza su particular casting de entrenadores. El conjunto mierense, pese a seguir sumido en una grave crisis institucional tras no presentarse candidato alguno a las elecciones a la presidencia de la entidad y que deberá formar una junta gestora, quiere adelantar trabajo. El actual presidente en funciones, Roberto Ardura, no quiere que el club esté parado y ha comenzado a entrevistarse con técnicos en busca del que lidere el proyecto del próximo curso cuyo objetivo será el regreso a Segunda B.

La actual directiva mierense, que a partir del próximo martes 15 de mayo podría seguir al frente del club como gestora no para. Sí puede seguir pues ese día la entidad celebrará una asamblea extraordinaria de socios en la que el principal punto del día será formar una gestora que rija al Caudal durante un año y ahí es cuando Ardura y sus emisarios darán un paso adelante para seguir trabajando para el club. Antes Ardura quiere ir conociendo a candidatos para entrenar al equipo. Pretende entrevistarse con varios futuribles entre los que destacan Chiqui de Paz, Roberto Aguirre y Chuchi Collado.

Ardura ha comenzado este casting con Chiqui de Paz. El presidente blanquinegro se ha entrevistado con el actual entrenador del San Martín quien ya ha anunciado que no continuará en El Florán tras lograr el pasado curso el ascenso a Tercera y este asegurar la salvación. Tras reunirse con el gijonés, la directiva irá manteniendo contactos con otros entrenadores para evaluar sus proyectos deportivos. Uno de ellos sería Chuchi Collado. El entrenador del Tuilla, que no seguirá en El Candín, es el candidato preferido por una afición blanquinegra que ve al mierense, quien jugó en el Caudal 148 partidos en Segunda B, como el hombre idóneo para regresar a la élite.