Cristian: "Mi ´Pichichi´ no salvaría la temporada del Tuilla"

"La temporada del Tuilla no se salva si termino como 'Pichichi', sirve para resaltarla, pero la campaña no ha sido buena". Son las palabras de Cristian, atacante del Tuilla que, con sus tres tantos ante el Siero logra situarse como máximo goleador de Tercera al superar a Cris Montes.

El jugador del equipo arlequinado, con 22 tantos, reconoce que "en el ámbito colectivo no fue un año bueno, ya que teníamos equipo para estar más arriba", aunque admite que en el apartado personal las cosas le salieron mejor. "En lo personal, me salieron. Estoy contento porque tenía el reto de colocarme como máximo goleador, queda una semana de competición y a ver qué pasa", asegura.

Gran parte de la culpa de los 22 tantos anotados por el futbolista arlequinado la tiene el técnico, Chuchi. "Le agradezco toda la confianza que me da, incluso ahora me ha permitido lanzar los penaltis, pero durante todo el año ha apostado por mí y la confianza es algo que necesito y que no todos los entrenadores te dan", dice.

El Tuilla, ya sin opciones de promoción, despedirá la temporada como local el próximo domingo a las 17.00 horas. Lo hará, además, con un duelo comarcal ante L'Entregu. "Queremos despedirnos con un buen sabor de boca", sentencia el ariete.