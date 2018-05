El Gijón Basket pisa firme

La plantilla del Gijón Basket está ya de vacaciones y alguno de sus americanos ya regresó a su país. El entrenador Fran Sánchez reconoce que la derrota en la semifinal de la final a cuatro deja un mal sabor de boca. "Duele no solo por los jugadores sino también por la cantidad de gente que fue al partido y los que nos vienen siguiendo toda la temporada, todos se merecían haber llegado a la final. Pero viendo la temporada con perspectiva, no hay más que recordar cómo estábamos en agosto, así que llegar aquí ha sido un éxito", asegura

Para el técnico "la temporada ha sido positiva en todos los aspectos. El club ha dado un paso adelante en lo deportivo asentándose en la categoría y también en otros apartados como el económico con las bases sólidas que se pusieron este año. De cara a la próxima temporada el objetivo es saldar la deuda y poder empezar a crecer tanto en lo deportivo como en lo económico".

El éxito deportivo ha sido evidente y todo hace indicar que el cuerpo técnico seguirá, aunque por el momento, como Fran Sánchez señala, no hay nada apalabrado. "No soy profesional de esto y hay que valorar muchas cosas. Sinceramente creo que no va a haber problemas en lo económico, no es una cuestión de dinero sino de que las bases queden bien sentadas y que a mi me permita compatibilizar mi vida empresarial con los entrenamientos. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico tenemos la intención de seguir colaborando, pero de momento no hay nada cerrado", afirma el entrenador.

"Si sigo de entrenador mi intención es la de poder contar con más del 50 por ciento de la plantilla. Jugadores como Carlos Suárez, Álex Rubiera o Kenny Hatch son fundamentales tanto por su aportación este año como por su talento y su juventud y me gustaría que siguieran".

En las jornadas previas a la final a cuatro el club y la empresa Huniko Interior Design alcanzaron un acuerdo de colaboración para este tramo final de la temporada y mantienen conversaciones para prolongarlo la próxima, algo que para Fran Sánchez sería muy importante. "Lo deportivo va unido a lo económico y las negociaciones con esta empresa se están llevando a cabo. Las perspectivas son buenas. Aunque el resultado en la final four no fue bueno, la empresa quedó muy contenta de lo que vieron. Les gustó mucho la unión que había entre el equipo y el público"

La próxima temporada habrá dos equipos asturianos en la Liga EBA lo que para Fran supone que "se ahorraría un viaje y eso económicamente ya es positivo. En lo deportivo es luchar contra alguien que puede ofrecer cosas muy similares a ti. Nos tocará jugar contra otro rival de casa con lo que supone de luchar por los jugadores, los patrocinadores y el público. Al final el que mejor lo haga será el que se lleve a los aficionados. En ese sentido nosotros tenemos unos seguidores que se han identificado muy bien con el club y en ese sentido estoy muy tranquilo".