María Díez y Anna Casarramona no seguirán en el Hostelcur Gijón

Las internacionales catalanas del Hostelcur Gijón María Díez y Anna Casarramona, no continuarán la próxima temporada en el conjunto gijonés, al pretender, desde la junta directiva, proceder a una renovación dentro de la plantilla del primer equipo. María Díez llegó a Gijón en la temporada 2012/13 siendo una jugadora clave en los triunfos de su equipo en los años siguientes en los que contribuyó a alzar dos Copas de la Reina, una OK Liga y una Copa de Europa. Además, en estas seis temporadas en el Hostelcur Gijón, su olfato goleador le sirvió para conquistar en varias ocasiones con el título de máxima goleadora de la OK Liga, así como MVP de la competición liguera. María anotó el gol 400 y el 800 del club gijonés en la OK Liga y el número 100 en Copa de Europa. Además, un gol de oro suyo ante el Alcorcón dio al club su segunda Copa de la Reina. En estas seis temporadas lleva anotados 317 goles con el equipo gijonés.

Por su parte, Anna Casarramona llegó al Hostelcur Gijón hace un par de temporadas, en las que contribuyó a la consecución de una OK Liga y una Copa de Europa, además de haber jugado todas las finales posibles de la Copa de la Reina y la Copa de Europa. Anna también acreditó una notable capacidad goleadora, además de otras cualidades, y totaliza 60 dianas en estos casi dos años en las tres competiciones en las que participó.