El Stadium no renueva al entrenador Luis Castro tras lograr el ascenso

El Avilés Stadium anunció ayer que Luis Castro no continuará, una decisión que llega después de que el equipo lograra el ascenso a Preferente, en otra temporada histórica para el joven club. Precisamente, ese ascenso es el que esgrime la directiva del Stadium para explicar su decisión. "El técnico ha sido informado de la decisión tomada cuanto a su no renovación, asumiendo que a pesar del gran éxito obtenido y pensando ya en la próxima temporada en Regional Preferente, se buscará un perfil distinto de entrenador para dirigir al equipo", señala en un comunicado.

El ya extécnico del equipo se tomó la decisión con cierta resignación, aunque señaló, tras conocer la noticia, que esperaba otro proceder por parte del club. "Es ley del fútbol, hoy estás aquí y mañana allí, pero no me han gustado las formas. El rumor estaba en la calle desde hace meses, parece que la decisión estaba tomada y nadie se había dirigido a mí hasta ahora. Espero que esto que me ha pasado a mí sirva para que se hagan las cosas de otra forma con los que vengan", sentenció Castro. Con todo, en su comunicado, el club matizó que la decisión se tomó esta misma semana.

El entrenador está satisfecho con su paso por el club, al que llegó en su fundación hace tres temporadas, pero especialmente con lo que ha sucedido este año. "Pase lo que pase estoy orgulloso de lo que hemos hecho este año. Estoy orgulloso de los jugadores, de cómo se ha comportado el equipo. Hemos hecho historia en el Stadium y eso ya no nos lo quita nadie", afirmó el entrenador. Pese a todo, sigue respetando la decisión del club: "Después de tres años es algo habitual. Los jugadores se van, los entrenadores se van... es lo que tiene el fútbol y espero abrir otra etapa en mi carrera".

La directiva ya está planificando la próxima campaña en la que el Stadium estará en Preferente. Ayer mismo la directiva se reunió con un nuevo partido de la ciudad, UCIN, que se interesó por las necesidades del club. "Si el Muro de Zaro abre los domingos por la tarde y con la adecuación de las gradas en parte o en su totalidad, nos parece la mejor opción para que el equipo juegue la próxima campaña", señalan desde el partido.