El Toscaf cuenta con 14 juveniles para el próximo año

El Toscaf Atlética Avilesina se toma con calma la planificación de la próxima temporada. No urge en el seno del club avilesino acelerar los preparativos de la escuadra que salga a competir una temporada más en Primera Estatal, y por ahora, la única ausencia confirmada será la de Alejandro Fidalgo, el capitán, que tras diez años en la escuadra cede su puesto tras haber pasado toda la temporada viajando desde su lugar de trabajo en Galicia hasta Avilés.

Así las cosas, la Atlética se lo toma con calma, también porque el equipo que entrenará un curso más Juan Muñiz sabe que cuenta con 14 juveniles para el empezar a entrenar. "Estamos tranquilos, no queremos acelerar las cosas. Primero veremos qué puedan aportar, después procederemos a dar las bajas y por último, si hace falta fichar, buscaremos refuerzos. Por ahora, estamos orgullosos de la plantilla que tenemos", avanzó el entrenador de la entidad balonmanística.

El Toscaf terminó la temporada regular el pasado fin de semana, en un octavo puesto. Lejos de los puestos de privilegio de la tabla en Primera Estatal. "Es una posición algo engañosa, porque con una victoria más habríamos podido ser quintos. Ha sido más una cuestión de suerte en momentos puntuales de la campaña", valoró el preparador, quien también volvió a señalar el inicio del año como un punto negro de la Liga.

"Somos el único equipo que no entrena la pretemporada en su pabellón. Deportivamente, no hay razones. Y en un deporte como el balonmano no poder preparar la fuerza te mata. No sé quién toma la decisión, pero desde luego, de balonmano tiene que saber poco", zanjó Muñiz, quien confirmó que, una temporada más, la Avilesina reclamará hacer la pretemporada en las instalaciones de La Magdalena. "La única explicación que dan es que en agosto el pabellón cierra. Esa decisión nos lleva lastrando toda la temporada y también otros años", incidió el entrenador, quien descartó poder ejercitarse en la pista de El Quirinal.

"Es cierto que podría ser la alternativa, porque es el pabellón que tiene máquinas para trabajar la fuerza. Sin embargo, es una pista poco aconsejable para la práctica del balonmano porque es muy dura y nos obligaría a rebajar la intensidad de las sesiones", repasó Juan Muñiz. "Seguiremos reclamando para ver si nos abren La Magdalena porque es casi una cuestión de proteger al jugador", zanjó sobre la polémica situación.