Alfayate: "La temporada ha sido de once sobre diez"

El Santiago de Sama apura sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey. Los langreanos son sextos a tres puntos del tercer clasificado y a cuatro del segundo. "Hay muchos equipos implicados, pero si no se ganan los dos partidos, será difícil", reconoce el entrenador del equipo, Pablo Alfayate. El técnico del equipo de fútbol sala de Sama admite que "la derrota ante el O Esteo nos lastró, pero viendo los últimos resultados en la Liga, tenemos que seguir peleando".

Los langreanos reciben este sábado, a las 18.00 horas, al Benavente, en el último encuentro en casa. "Será el día del socio y seguro que vamos a recibir el apoyo de todos", dice Alfayate, quien recibe "muestras de cariño todos los días por la calle, donde mucha gente me felicita, es algo que antes no me pasaba".

A falta de dos partidos, el entrenador apunta que "la temporada ha sido de once sobre diez en todos los aspectos del club, desde la directiva, con su gestión, pasando por el cuerpo técnico y por el esfuerzo de todos los integrantes de la plantilla".