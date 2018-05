Arteaga conoce la fórmula

Buena parte de las aspiraciones de ascenso del Unión Financiera Oviedo Baloncesto a la ACB pasan por las manos de Óliver Arteaga Padrón (Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de 1983), uno de los jugadores más determinantes de LEB Oro. Tras recuperarse de la lesión que le tuvo dos meses fuera del equipo, Arteaga demostró en los dos primeros partidos del play-off frente al Palencia que se puede contar con él. Su veteranía es un grado y ya vivió la experiencia de un ascenso con el Gipuzkoa (2007-08) y el Menorca (2011-12).

Pese a fallar seis tiros libres, la experiencia de Arteaga ya se notó en el primer partido de la serie frente al Palencia. Los antecedentes con la "bestia negra" ovetense no contaron para el pívot: "La mayoría somos nuevos y no vivimos esas eliminatorias. Lo que pensábamos todos es que nuestro rival tiene mucha experiencia y que su puesto en la clasificación era un poco engañosa. Con el cambio de entrenador habían mejorado mucho".

La clave para el 2-0, según Arteaga, es que él y sus compañeros han sido "fieles a nuestro estilo, a lo que habíamos desarrollado en el último tramo de la Liga: juego físico, defendiendo muy duro. También es necesario tener serenidad para saber jugar los minutos finales. En el primer partido, que fue más igualado, fue importante contar con el factor cancha a favor y contar con un público como el de Pumarín".

Arteaga tiene claro que los cambios en la plantilla "fueron para mejor. Llegaron jugadores que nos han dado un salto de calidad y profesionalidad importante. Cuando hay tres o cuatro cambios en un equipo siempre cuesta un poco, pero ahora hay dos jugadores importantes por puesto".

No quiere comparar al Oviedo con los dos equipos con los que ascendió, entre otras cosas porque "sólo llevamos dos partidos. Queda mucho. De momento sólo pensamos en el viernes". Arteaga no teme nada raro en Palencia: "No me preocupa el ambiente. Jugué dos años allí y sé que tienen una gran afición, que animará como animó la nuestra. Por eso, y porque ellos se lo juegan todo, sabemos que será muy complicado".

Óliver Arteaga está encantado en Oviedo -"tanto mi familia como yo nos hemos acoplado muy rápido"- y en el Unión Financiera: "El club ha crecido mucho en los últimos años y tiene cierta infraestructura. Tiene que mejorar en algunas cosas y seguro que lo hará porque al frente hay gente muy ambiciosa".