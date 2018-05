"Me daría pena jugar con el Real Avilés en Preferente"

José Manuel Sal de Rellán es el presidente del Avilés Stadium. Desde que lograra el ascenso a Regional Preferente, el mandatario ha tenido unas semanas ajetreadas, motivadas por muchos cambios. No sólo por el ansiado salto de categoría. Desde hace dos días ha llamado la atención la decisión de cambiar de entrenador. Luis Castro, después de tres temporadas, las tres únicas de la historia del club, ya es precisamente eso: historia. Una decisión llamativa teniendo en cuenta que el técnico logró el objetivo del ascenso.

- Luis Castro ha logrado subir a Regional Preferente al equipo y está invicto. De hecho, en tres temporadas el equipo sólo ha perdido siete partidos. ¿Por qué se decide entonces este cambio en el banquillo?

-Es una decisión técnica. Después de tres temporadas muy buenas, queríamos dar un cambio. Traer savia nueva. La dirección técnica asume el riesgo de equivocarse. Esperamos haber acertado.

- ¿Cómo va a debutar el Stadium en Preferente, cabeza de ratón o cola de león?

-El primer año va a ser de toma de contacto. Primero depende de la plantilla que formemos. Pero es una categoría con más partidos y con equipos con experiencia en Tercera. El salto es grande y lo más sensato es luchar por la permanencia para ir progresando poco a poco.

- ¿Se sabe ya por fin en qué campo van a jugar la próxima temporada?

-El Ayuntamiento no nos ha llamado. Será que no tienen prisa. Nuestra parte del trato, que era ascender, ya está cumplida. El resto de grupos políticos ya se han puesto en contacto con nosotros para conocer nuestras expectativas. Y ha sido por voluntad suya, nosotros no los hemos llamado.

- El Muro de Zaro es la opción más plausible. ¿Le molesta que se le cierren las puertas del Suárez Puerta?

-El Muro de Zaro cumple nuestras expectativas. Nosotros sólo hemos pedido un campo digno para nuestra afición. Santo Domingo no lo es. El día del ascenso, contra el Llaranes, y el del Luarca, con cerca de 500 espectadores, se comprobó que esas instalaciones se quedan pequeñas a todas luces. A nosotros nos gustaría el Suárez Puerta, pero nos va bien el Muro de Zaro. Aunque los técnicos municipales deberán estudiar el mantenimiento del césped al meter otro equipo a jugar ahí. Por lo demás, pocos ajustes de mantenimiento habría que hacer. No olvidemos que allí el Avilés llegó a jugar en Segunda División.

- El Real Avilés está un paso de Preferente. ¿Le motiva jugar el derbi?

-No, me da pena. Estamos contentos con nuestro ascenso, pero si me dan a elegir prefería jugar contra el Avilés en Tercera o en Segunda B. El filial descendió tras perder contra nosotros y tampoco experimenté felicidad. Viví muchos años de aficionado del Real Avilés. No te puedes alegrar de que le vaya mal a algo que te hizo feliz.

- Si Tejero dimitiera esta tarde, ¿cuál sería el futuro del Stadium?

-El que decidan sus socios. Poca capacidad de decisión tendría yo como presidente. Pero si eso pasa, después de Tejero el Real Avilés tendría otro dueño. De todas formas, no creo que suceda.

- La asistencia al Suárez Puerta no es una maravilla. Ustedes tienen una media de 300 aficionados en Miranda. ¿Dónde está el resto del fútbol avilesino?

-Nosotros estamos cerca de 400 socios. Creo que hay gente que no viene a vernos porque las condiciones de nuestro campo no son buenas. Ver un partido bajo la lluvia no es precisamente cómodo y es complicado subir al barrio de Miranda y aparcar. Con el cambio de instalaciones creo que podemos mejorar. Ahora bien, somos conscientes de lo que somos y no digo que vayamos a llenar el Muro de Zaro el año que viene.

- ¿Mantiene algún contacto con la directiva del Real Avilés?

-No, ninguno. Yo personalmente ninguno. Nunca hubo acercamiento por nuestra parte ni por la suya. Hay gente que se conoce y se saluda, nada más.