María Díez y Anna Casarramona no seguirán en el Hostelcur Gijón

María Díez y Anna Casarramona, dos de las figuras del Hostelcur Gijón, no seguirán la próxima temporada en las filas del club gijonés. La junta directiva decidió hacer una renovación en la plantilla para la próxima temporada, lo que supondrá la marcha de estas dos jugadoras, claves en los últimos éxitos del club.

María Díez se incorporó a las filas del Hostelcur Gijón en la temporada 2012-13 procedente del Igualada donde ya había dado muestras de su potencial goleador. A lo largo de las siguientes temporadas contribuyó a la consecución de dos Copas de la Reina, una Copa de Europa y una OK Liga, que pueden ser dos si el Hostelcur Gijón hace valer la ventaja que lleva en estos momentos. Además, ganó varias veces el título de máxima goleadora e incluso uno de mejor jugadora de la OK Liga. Suyos fueron goles históricos para el Hostelcur Gijón ya que es la autora del 400 y el 800 en la OK Liga y del 100 en la Copa de Europa. Un gol suyo en la prórroga ante el Alcorcón dio al Hostelcur Gijón su segunda Copa de la Reina. En estas seis temporadas lleva anotados 317 goles con el equipo gijonés.

La trayectoria de Anna Casarramona en las filas del Hostelcur Gijón es más corta, pero igualmente exitosa, ya que contribuyó a la consecución de una OK Liga y una Copa de Europa, y también está siendo muy importante en el intento de las gijonesas de ganar la presente Liga. Casarramona no es una jugadora que destaque por su capacidad goleadora en estas dos temporadas: ha marcado 60 goles sumando los marcados en Liga, Copa y Copa de Europa. María Díez y Anna Casarramona son internacionales absolutas con la selección española, con la que también han logrado títulos europeos y mundiales.

La marcha de estas dos jugadoras fue hecha pública en un momento en el que el Hostelcur Gijón lucha por el título de Liga en el que mantiene dos puntos de ventaja sobre el Voltregá, que ha disputado un partido más, y cuatro sobre el Manlleu y cinco sobre el Palau i Plegamans, su rival de este fin de semana.

La pérdida de dos de los puntales del equipo obligará a la directiva a buscar en el mercado dos jugadoras que puedan mantener el potencial del equipo, lo que no será fácil no solo por el nivel de las que se van, sino también porque la capacidad económica es limitada. Los responsables del club esperan alcanzar un acuerdo para la continuidad de la argentina Julieta Fernández, que llegó mediada la temporada y que esperan sea una pieza clave en la próxima.

El Hostelcur Gijón podría echar el resto tratando de conseguir la vuelta de Luchi Agudo, la argentina que maravillara durante cinco temporadas en las filas del club gijonés, por aquel entonces Biesca Gijón, al que ayudó a lograr los primeros títulos. Fue elegida dos veces, años 2010 y 2014, como la mejor jugadora del mundo. Desde su vuelta a Argentina Luchi compagina el hockey patines con el de hierba.