Neymar prepara otra huida

Las principales ligas domésticas llegan al final, el Mundial ya se otea en el horizonte y los grandes clubes europeos quieren dejar atadas a sus nuevas estrellas antes de que llegue la cita mundialista y los cachés se disparen. En esto están el Real Madrid y Neymar desde hace tiempo: preparando una nueva huida del jugador parecida a la que hace menos de un año protagonizó en Barcelona y con el padre del futbolista y el representante israelí Pini Zahavi como actores secundarios de lujo. Y es que el carioca no quiere seguir en el PSG y Florentino Pérez, presidente de la entidad blanca, sueña hace años con fichar al astro brasileño.

Más dinero y repercusión. Los principales poderes de Florentino Pérez para convencer a Neymar están claros: más dinero (ahora cobra unos 38 millones al año) y un equipo experto en ganar la Liga de Campeones y fabricar "Balones de Oro", que es lo que busca el brasileño.

París no enamora. Pocas semanas después de su llegada al PSG, el entorno de Neymar comenzó a deslizar que el "menino" no estaba cómodo en la ciudad. Emery, su ya exentrenador, aseguró en varias entrevistas días atrás que su principal trabajo este año fue intentar que "Neymar fuese feliz" al tiempo que aseguró que el delantero no se había adaptado a la ciudad ni a sus compañeros. Y eso que en el PSG hay un buen puñado de compatriotas-amigos del brasileño.

Una plantilla dividida. La entrada de Neymar en el vestuario del PSG parece que fue como la de un elefante en una cacharrería. No tardó en chocar con Cavani, uno de los pesos pesados del equipo, por tirar los penaltis. Y no hace mucho, según la prensa francesa, Rabiot, uno de canteranos del equipo, explotó. "Sólo hay dinero para Neymar. Que juegue él solo", dijo. El motivo del cabreo estaría en que el club habría ofrecido una mejora del contrato a Neymar para que no fuerce su salida y no habría dinero para Rabiot, que está negociando su renovación con el club de su vida.

El coste de la operación. El PSG no dejaría salir a Neymar por menos de 260 millones de euros -el club francés pagó al Barça 222 millones-. A esta cantidad habría que sumar la ficha del futbolista, que pasaría a ser el mejor pagado del vestuario del Real Madrid. ¿Aguantará Cristiano Ronaldo ser el segundo y más con la millonaria multa que le exige Hacienda?

Juego de tronos en el PSG. Hace un tiempo la salida de Neymar parecía muy complicada ante la resistencia del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Pero su poder se ha desinflado y ahora el club es controlado de forma más directa desde Catar, país propietario del equipo. Este mal ambiente podría beneficiar a las intenciones del Real Madrid.

El castigo de la UEFA. La presión de los grandes clubes europeos para que la UEFA multe al PSG por incumplir el juego limpio financiero sería otra baza a favor de Florentino Pérez. La UEFA quiere poner coto al poderío de los clubes-estado como el PSG, que manejan mucho más dinero del que realmente generan.