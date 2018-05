Play off ACB: El Oviedo Baloncesto pierde en Palencia y tendrá que jugar un cuarto partido

No pudo ser. El Unión Financiera Oviedo no pudo certificar su pase a semifinales del play off de ascenso a la ACB en el tercer encuentro ante el Trapa Palencia. Tras haber vencido en sus dos primeros duelos en casa, podría haber pasado de ronda si hubiese ganado su primer enfrentamiento de la eliminatoria en feudo rival. Y estuvo cerca, pero el Palencia supo administrar mejor los últimos instantes del partido para llevarse el gato al agua y forzar un cuarto partido, que se jugará, de nuevo en territorio palentino, este domingo a las 12.30 horas.

El marcador llegó a los últimos instantes con igualdad plena, pero lo cierto es que Palencia puso el ritmo que mejor le venía, metió al público en el choque y supo jugar mejor el final. Así consiguió, en el momento decisivo, ponerse por delante y terminar el encuentro con un 64-60.