El Mavi NT, sin Marizza, a sorprender al Zuazo

El Mavi NT juega a las 16.30 horas en la cancha del Zuazo un partido que si logra saldar con una victoria prácticamente habrá asegurado la cuarta plaza de la clasificación. Un partido que las gijonesas afrontaran sin la central Marizza Faría, que tuvo que viajar a Paraguay por motivos familiares.

El Zuazo llega a este partido en una racha negativa de resultados que le ha hecho perder en las tres últimas jornadas, pero el último partido entre estos dos equipos se saldó con victoria del Zuazo en un encuentro que, no obstante, supuso la clasificación del Mavi NT para la Copa de la Reina. Las vascas no se juegan nada, mientras que las gijonesas sólo el asegurarse la cuarta plaza a pesar de que ésta ya no les supone la clasificación para una competición europea que han conseguido tras ganar la Copa de la Reina.

En las filas del Zuazo militan jugadoras como la portera asturiana Ana Temprano, las internacionales Ainoha Hernández y Amaia González o Patricia Elorza, así como María Luján, su máxima goleadora.

Por delante del Mavi NT está el Rocasa, con cuatro puntos más, pero las canarias llevan un empate y una derrota en Liga, además de la derrota a manos de las gijonesas en la Copa, de manera consecutiva y esta tarde reciben al Atlético Guardés, colíder de la División de Honor. Una victoria gijonesa unida a una derrota canaria supondría que probablemente en la última jornada el Mavi NT acuda a la cancha del Rocasa con la opción de alcanzar incluso la tercera plaza.