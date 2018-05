Así está la clasificación de Segunda División: a los de arriba les cuesta puntuar

Podría haber sido mucho peor. El batacazo del Real Sporting ante el Barcelona B y el tropiezo del Real Oviedo en Pamplona no tendrán las graves consecuencias que se esperaban. ¿La razón? A los equipos de la parte más alta de la clasificación de Segunda División les ha costado un mundo puntuar en esta jornada.

Hasta ahora, sólo ha ganado el Valladolid, además del Osasuna, que lo hizo a costa del Oviedo. Quedan dos duelos para cerrar la jornada: el Almería-Granada, que se está jugando a estas horas, y el partido de mañana que enfrenta a dos rivales directos en la lucha por la promoción: Cádiz-Zaragoza.

En cuanto al Real Sporting, ninguno de los dos equipos con los que pugna por el ascenso directo ha logrado ganar. El Rayo Vallecano ha visto frenada su marcha tras perder en casa contra el Córdoba y la SD Huesca no ha podido pasar del empate ante el Alcorcón. Todo ello atenúa las consecuencias de la derrota sportinguista frente al Barcelona B, pero no evita que los rojiblancos queden a tiro de dos partidos (y no de uno) del Huesca, que le saca cuatro puntos. El Rayo Vallecano, líder, permanece a cinco puntos.

Por lo tanto, el Sporting debe esperar a que alguno de sus dos rivales por el ascenso directo falle en dos de los tres encuentros que restan. Eso, siempre y cuando el club rojiblanco gane los tres encuentros que le quedan: Tenerife, Granada y Córdoba.

En cuanto al Real Oviedo, pase lo que pase en los partidos que restan, quedará a dos puntos de los puestos de play off a Primera. Además del Osasuna, que jugó contra el conjunto azul, el otro rival directo que ha conseguido vencer por ahora en esta jornada ha sido el Valladolid. El Numancia sucumbió ante el Lorca y el Granada se está enfrentando ante el Almería, que ha golpeado primero en el partido.

Mañana lunes se enfrentan Cádiz y Zaragoza, un partido de alto interés para los equipos asturianos. De ganar, el conjunto gaditano volvería a puestos de promoción y se distanciaría del Oviedo. Si lo hace el Zaragoza, por contra, los maños, a la par que se distanciarían del Oviedo, se acercarían a la tercera plaza del Sporting, quedando a tres puntos de los rojiblancos.

Los tres enfrentamientos que le quedan al Oviedo son contra el Sevilla Atlético, Cultural Leonesa y Huesca.

