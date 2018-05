Hacer los deberes y esperar

Suceda lo que suceda cuando el gallego Martínez Santos pite el final del encuentro de hoy en El Molinón, el Sporting B habrá escrito una nueva página en la historia del club rojiblanco clasificándose por cuarta vez para el play-off de ascenso a Segunda División. Y lo logra 21 años después de su último intento en 1997. Lo que aún queda por resolver es el lugar en que lo hará.

El filial de José Alberto López defiende ante el Arenas de Getxo la segunda posición. Una victoria le otorgaría ese privilegio, pero le abriría además la posibilidad de alzarse como campeón siempre y cuando el Mirandés no gane su duelo ante el Gernika. Un empate, unido a una derrota del equipo burgalés también le serviría siempre y cuando sus perseguidores no ganen. Por detrás, los rivales también aprietan y los filiales de la Real Sociedad B y el Athletic, que se enfrentan al Peña Sport y el Tudelano, respectivamente, también tienen sus opciones de ser campeones si sus rivales tropiezan en una última jornada en la que todos deben de hacer primero sus deberes y, después, de mirar a otros campos. Nadie se deja llevar, por lo que el filial sportinguista tiene que poner los cinco sentidos en su duelo ante el Arenas, que logró igualar la pasada jornada ante el Mirandés, al que puso contra las cuerdas. El equipo gijonés contará con todo su arsenal para intentar cantar el alirón por lo que el técnico pondrá en liza al once que más continuidad ha tenido esta campaña y que sería el formado por: Dani Martín; Montoro, Juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Cordero; Cristian Salvador, Nacho Méndez; Isma Cerro, Cayarga, Traver; y Claudio.

Por su parte el Lealtad se despide de Segunda B con el partido de Lasesarre ante el Barakaldo (18.00 horas).