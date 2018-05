"Pocos nos ganaron en fútbol; no me arrepiento de haber venido"

Josu Uribe, entrenador del Caudal, valoraba así este último triunfo en Segunda B, a todas luces sorprendente: "Hemos sido muy superiores. Hemos estado muy serios en el terreno de juego y a la media hora de partido lo podríamos haberlo dejado solucionado. Hemos realizado buen fútbol, metiendo más ritmo y velocidad que el Amorebieta, y lo que se ha demostrado es que hemos tenido ganas de competir hasta el último día, porque este conjunto nunca ha dejado de trabajar".

Uribe añadió que: "Lo que nos ha llevado a esta situación ha sido aquel fatídico bimestre en diciembre y enero, con varias remontadas en contra a domicilio, aunque, eso sí, pocos rivales nos han ganado en fútbol". En su último partido como técnico del Caudal afirmó que "a nivel personal, desearle lo mejor al Caudal de Mieres, a ver si logra subir de nuevo a Segunda B". Y prosiguió: "No me arrepiento de haber venido aquí, era una decisión arriesgada y difícil. Lo hemos intentado todo en todo momento, y nos hemos quedado cortos de gente, sobre todo en ataque. Me quedo con lo bueno, hemos sufrido mucho, pero nuestras situaciones fastidiadas te hacen valorar los buenos momentos. Esta victoria me hace feliz, me alegro por los jugadores y por la afición, por las pocas alegrías que les hemos dado".