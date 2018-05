El Lealtad dice adiós en un difícil compromiso en Lasesarre

Último partido de la temporada para el Lealtad y lógicamente para su rival, el Barakaldo. El equipo vasco no perdió un partido en toda la temporada en su estadio de Lasesarre. Para este encuentro el equipo de Villaviciosa no podrá contar con Mendi, Álex Cruz y Edu Payá, éste último operado ayer de su rodilla derecha, siendo duda Keko, Montero y Carbonell.

La posible alineación inicial sería la formada por Javi, Rober, Omar, Álex, Héctor, Agus, Rodri, Jorge, Medori, Borja y Garrido.

El Lealtad tiene un difícil compromiso para despedirse de la categoría en una temporada que fue de más a menos en los últimos meses.