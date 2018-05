El Llanes, a la promoción ocho años después

Ocho años después y no sin suspense, el Llanes vuelve a una fase de ascenso a Segunda B tras vencer al campeón del grupo, un Oviedo B que nada se jugaba y bien que se notó en los inicios del partido, pues fruto de su falta de tensión se encontró con que a los cuatro minutos ya perdía 2-0. En efecto, a los tres minutos Jorge Rodríguez centró cómodamente y Pablo Prieto remató de cabeza en parábola por encima de Gorka el primero.

Nada más sacar de centro le llegó la pelota al meta azul, quien no tuvo otra ocurrencia que entregársela generosamente a Jorge Rodríguez, que anotó a placer el segundo. Con los azules desconcertados, todavía el propio delantero centro tuvo dos claras ocasiones para hacer el tercero y Gorka se redimió a medias sacándole un cabezazo y a continuación deteniendo peligrosos disparos de Jorge y Pablo Prieto.

En el descanso todos los llaniscos se las prometían felices, pero no contaron con la salida al campo de Jorge Mier, que fue una pesadilla por la izquierda y cuya sensacional jugada a los 64 minutos fue rematada a placer por Iván para poner el inquietante 2-1 en el marcador. A partir de ese instante, la posesión fue casi por completo ovetense, pero en el centro del campo y dando la impresión de no querer hacer sangre al rival. Poco antes del final llegó el segundo gol del Covadonga, lo que significaba que un gol del Oviedo B sacaba al Llanes de la fase de ascenso, pero los nervios de la afición local no fueron excesivos ante la falta de ocasiones ovetenses y con el pitido final pudieron dar rienda suelta a su alegría y comenzaron las cábalas acerca del rival que tocara en suerte en el sorteo de hoy.