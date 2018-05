Lucho pasa lista tras el comunicado de la plantilla

Poco a poco, las aguas vuelven a su cauce en el Stadium. Tras el comunicado de repulsa a la decisión de no renovar al exentrenador, Luis Castro, por parte de la plantilla, tal y como adelanto LA NUEVA ESPAÑA el nuevo técnico, Luis Valera "Lucho" empezó ayer a tomar contacto con los que, al menos por ahora, son sus futbolistas.

"He podido hablar con la mitad de la plantilla, la predisposición es buena", dijo el técnico. Entre los jugadores con los que Lucho ha podido hablar no se encuentra el portero, Adrián Monteserín "Monte", quien Luis Castro denunció que se le había dado la baja, cuando aún restaba un encuentro de liga y era el único arquero disponible.

"Sé lo que habla la gente, pero nada más. No entro a hacer juicios de ese tema", explicó el preparador, quien matizó que "lo del comunicado ya es agua pasada. Pensaron que era lo mejor, y ya está". Entre los hombres del Stadium con quien Valera sí ha hablado está Ramón del Busto, el portavoz elegido por el vestuario para hacer oficial el famoso comunicado. Ayer por la noche, el técnico iba a dirigirse a él por segunda vez, vía "Skype", ya que el futbolista se encuentra, por razones laborales, en la República de Sudáfrica. "Todavía no he tomado ninguna decisión sobre quien sigue y quién no. Hablaré con ellos hasta el viernes, y probablemente la semana que viene, empezaremos a tomar decisiones de futuro", aseveró el entrenador. "Tengo claro más o menos el puzzle que quiero armar. pero por ahora no sé con qué piezas cuento", comparó el entrenador.