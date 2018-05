El Marino, a Canarias: más de cinco mil kilómetros para la primera ronda

A Canarias. El Marino de Luanco jugará la primera eliminatoria de ascenso en el archipiélago contra la Unión Deportiva San Fernando. Más de cinco mil kilómetros en avión para la primera ronda. El primer encuentro será en el sur de Gran Canarias, el domingo a las 13.00 horas, horario peninsular. El deseo del Marino de Luanco es jugar la vuelta, el sábado 26, a las 17.30 horas. "Todos los asturianos jugamos el domingo y además, es la final de la Champions y no queremos coincidir", apuntó el presidente de los luanquinos, Luis Gallego, quien añadió que "por desplazamiento, hemos tenido peor fortuna que el resto de equipos de la región".

Una opinión que si Oli, el entrenador del Marino, comparte, no hizo pública. El míster sólo piensa en lo deportivo. Y aunque a los de Miramar tuvieron que esperar hasta la última jornada para que su bola estuviera en el bombo de la Ciudad del Fútbol de las Rozas, el exjugador del Oviedo lo tiene claro: "Estoy más orgulloso de la segunda vuelta, que de la primera. En el play-off las fuerzas se igualan. Conozco gente allí y estaré perfectamente informado. Vamos a por todas".

La diosa fortuna ha querido que el Marino tenga que hacer el desplazamiento más largo de todos los equipos que luchan por subir: 2.265 kilómetros, muy especiales, sobre todo para Guaya, el capitán, que regresa a casa. "Soy del centro de la isla, a 20 minutos de allí. Nada más ser el sorteo, Andrés, su portero, me escribió. Tengo allí excompañeros, de mi etapa en el Vecindario. No va a ser sencillo, pero aquí todos queremos lo mismo", dijo. El Marino de Luanco volverá al trabajo el miércoles. El club aún no sabe si se ejercitará en Miramar. El San Fernando juega en la Ciudad Deportiva de Maspalomas, un campo de césped sintético, por lo que la idea de la escuadra luanquina es trabajar en una superficie de estas dimensiones.

Luis Gallego, el presidente, se encuentra últimando los detalles del viaje. "Es una pena la vuelta, porque vendrá poca gente", señaló sobre un cruce, que se conoció pasadas las 18.00 horas, cuando Ricardo Alonso, el presidente del Algeciras, sacó la bola de canarios y asturianos, al lado de Marco Rocha, el director de comunicación de la Federación.