Operación salvar al Caudal

"La asamblea de socios de esta tarde es una de las más importantes de la historia del Caudal". Así de contundente se mostraba el presidente en funciones de la entidad mierense. Un Roberto Ardura que quiere concienciar a los socios blanquinegros que la asamblea de esta tarde es clave para el devenir del equipo, que el próximo 16 de julio cumplirá cien años de vida. Esta tarde, a las 19.00 horas, en la Casa de la Música de Mieres, el Caudal celebrará dos asambleas de afiliados. Una ordinaria en la que se pasará revista a la campaña que acaba de finalizar y otro extraordinaria en la que los socios deberán formar un junta gestora que rija el club tras dos intentos fallidos de elecciones a la presidencia de una de las entidades deportivas más relevantes de la región.

El Caudal ha convocado hasta en dos ocasiones elecciones a la presidencia de la entidad. Dos períodos en los que no hubo candidatura alguna ante lo que el club se ha situado en una situación límite. La actual junta directiva que lidera Roberto Ardura y que actúa en funciones se ha visto obligada a convocar una nueva asamblea extraordinaria de socios para abordar el futuro de la entidad. La junta gestora dirigirá el club un año, hasta unas nuevas elecciones presidenciales.

El club ha llegado a esta situación límite toda vez que vez que se apuraron dos procesos electorales huérfanos de candidatos. La situación es límite porque Ardura llegó a confesar que "el club puede desaparecer si no surge ningún candidato a la presidencia o si no se forma una gestora".

El actual presidente en funciones lleva lanzando llamadas de auxilio durante varias semanas. En su día, llegó a plantear incluso que el Ayuntamiento de Mieres asumiera la gestión del club ante la falta de candidatos, opción que quedó descartada por el propio Consistorio. El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, explicó que, jurídicamente, no había opciones de que saliera adelante esa posibilidad. "Jurídicamente, el Ayuntamiento no puede gestionar ningún tipo de entidad ya sea deportiva o de cualquier otro ámbito". Ahora serán los socios los que deban dar un paso al frente y formar una junta gestora que dirija al club. El único punto del día de la asamblea extraordinaria de afiliados será formar esta gestora que rija al Caudal, lo cual advierte de la importancia de la reunión de hoy.

Ardura ha confesado que "la jornada de hoy es decisiva y sólo espero que el socio se dé cuenta de la situación que estamos pasando y que acuda a la misma". El mierense se refería a la última reunión de afiliados cuando se tuvo que convocar el segundo período electoral y en la que sólo estuvieron presentes doce socios ante lo que no pudo ocultar "sentirme apesadumbrado". Ardura quiere que "los caudalistas se den cuenta que estamos ante una de las asambleas más importantes de la historia del club". El mandatario no ha querido confesar lo que pueda suceder en la jornada de hoy pero avisa que "nosotros no tenemos intención de dejar tirado al Caudal", un club que el pasado fin de semana consiguió la primera victoria con Uribe en el banquillo. Fue en Amorebieta y los caudalistas, ya descendidos hace varias semanas, ganaron por goleada 0-4.

Si en la Casa de la Música de Mieres el Caudal celebrará una asamblea de socios extraordinaria nada más concluir se celebrará la ordinaria. En esta Ardura y su directiva presentarán el presupuesto de la temporada que acaba de finalizar. Unas cuentas que los afiliados deberán aprobar y en la que se espera cerrarla con un ligero superávit pese al mal papel del primer equipo en Segunda B donde ha descendido.