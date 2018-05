Carlos Sainz y la regata Cambridge-Oxford, en la final

El "Premio Princesa" de Asturias de los Deportes de este año se conocerá hoy, a las doce del medio día, en el hotel de la Reconquista de Oviedo. El jurado se reunió ayer para comenzar sus deliberaciones, que finalizarán esta mañana antes de anunciar al vencedor. Tras analizar ayer las 21 candidaturas presentadas se fueron eliminando algunas propuestas. El galardón este año se dilucidará hoy entre una terna de candidatos que quedó para hoy y en la que hay mayoría de opciones extranjeras. Entre las opciones finalistas figuran las candidaturas de la regata Cambridge-Oxford, la atleta Jessica Ennis-Hill o el piloto español Carlos Sainz, último campeón del Dakar.

Candidaturas individuales frente a colectivas; nuevas disciplinas y, en el año de las movilizaciones feministas, sólo 4 de 31 mujeres galardonas en la historia de los Premios Princesa de Asturias. Ese es el horizonte que se dibuja sobre la mesa del jurado. El comité de 17 jueces, donde se encuentran personalidades como la del exseleccionador de fútbol, Vicente del Bosque, la alpinista Edurne Pasabán o la debutante en estas lides la nadadora, Andrea Fuentes. Pasabán, en la relación de candidatos -con mayoría de propuestas individuales frente a las colectivas- indicó que "hay disciplinas que no han sido premiadas nunca y para las que recibir esta distinción supondría una gran ayuda". No obstante, advirtió de que valora más "lo que representa la persona" que los títulos que pueda tener y consideró también un factor a tener en cuenta el hecho de que desde 2009 el premio no recae en una mujer (Yelena Isinbayeva) y que sólo otras cuatro lo han conseguido desde que se instituyó en 1987.

El Premio se concederá a "la labor de fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte de manera que esta labor constituya además, a través de la solidaridad y el compromiso, un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos", según los principios de la Fundación. El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia de la Fundación y 50.000 euros en metálico.