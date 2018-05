Christian Fernández: "Nos queda la última bala"

El vestuario del Oviedo es consciente de la situación del equipo y por eso no pone paños calientes a la hora de analizar las posibilidades azules para la promoción. A los de Anquela no les queda otra que hacer un pleno y esperar que el resto de resultados acompañen. "No somos ilusos, está claro que necesitamos los 9 puntos. Vamos a por la final del sábado y luego, si la sacamos adelante, veremos en qué horizonte nos encontramos. Pero todo pasa por ganar el sábado", defiende Christian Fernández. El zaguero lo tiene claro: "El equipo es optimista. La derrota de Pamplona fue un varapalo. Pero nos hemos rehecho, estamos mentalizados al cien por ciento de ganar al Sevilla Atlético. Iremos con todo porque no nos queda otra. Nos queda la última bala", afirmó.