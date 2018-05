"De los jugadores asturianos le daría el premio a David Villa"

Vicente del Bosque (Salamanca, 23 de diciembre de 1950) está en Oviedo para participar en el jurado del "Premio Princesa" de los Deportes. El exseleccionador nacional hace balance de la temporada, habla del Madrid, del Mundial y de lo que le puede deparar el final de Liga al Sporting y al Oviedo.

- De los candidatos al "Princesa" de los Deportes de este año, ¿quién parte como favorito?

-Hay un grupo grande y muy bueno. Va a ser complicado elegir a alguien que reúna los éxitos deportivos con un bagaje social bueno. Entre todos sacaremos al que consideremos el mejor.

- Año de Mundial. ¿Puede volver España a ser campeona del mundo?

-El equipo ha hecho una clasificación buenísima para el Mundial. Y en los amistosos que hemos jugado el comportamiento del equipo ha sido bueno en juego y en resultados. Todos estamos confiados en hacer un buen papel.

- Qué España era más favorita, ¿la suya para Sudáfrica o la de Lopetegui para Rusia?

-Favoritos no somos. Estamos en el grupo, porque eso no concuerda con lo que debe ser un equipo, ni con el talante para ganar el Mundial. Pero sí estamos en la élite. En 2010 estábamos en una inercia ganadora, ganando dos Eurocopas por delante y por detrás. Aunque hay jugadores que repiten, no debemos comparar a esas dos Españas.

- Diego Costa, Morata, Iago Aspas? suena hasta Gerard Moreno, el delantero del Espanyol. ¿A quién llevaría usted?

-Al que se lleve Julen. Entrarán los que crea que le van a rendir más. Buscará hacer un equipo que le permita enfrentarse a la cantidad de situaciones diferentes que se le plantearán en el Mundial.

- ¿Cómo puede ser que el Barcelona haya arrasado en la Liga y sin embargo sea el Madrid el que va a jugar otra final de Liga de Campeones?

-El Barcelona se descuidó en Roma. De un resultado buenísimo, pasó lo que pasó. Lo mismo con el Real Madrid en la Liga. Pero tenemos tres equipos fantásticos, junto con el Atlético de Madrid. Es una prueba de la salud de nuestro fútbol.

- De los jugadores asturianos a los que ha entrenado en la Selección, ¿a quién le daría un "Premio Princesa"?

-Villa ha sido uno de nuestros héroes. Es un chico fantástico en todos los sentidos. Mata también es una gran persona. A Cazorla no lo puedo olvidar. Le tengo un gran aprecio porque su recorrido ha sido entrañable. Deseo que cuanto antes se ponga bien.

- ¿Tiene opciones el Sporting de poder aspirar al ascenso directo todavía?

-La Segunda está muy igualada. El Sporting pierde contra el filial del Barcelona que parecía desahuciado. El Rayo parece que iba a ascender y resulta que llega el Córdoba y le gana. Hay un gran equilibrio. No hay que descartar nada.

- ¿Y el Oviedo?

-Está un poco despegado. Todavía puede jugar la promoción. Si gana los nueve puntos, yo sí cuento el Oviedo.