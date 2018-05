La victoria en el último partido de liga sirvió para agarrarse a la esperanza, pero no dejó satisfecha a la grada del Suárez Puerta, que, si el equipo finalmente se salva, no quiere pasar por otra temporada así. "La sensación es muy agridulce. El equipo hizo un buen partido, logró una victoria que necesitaba, pero la temporada ha sido la que fue y no nos consuela. No teníamos que estar ahí", sentencia Luis Ángel Ruiz, socio del Avilés desde hace más de 30 años. "O cambia la historia o el equipo desaparece y eso no quiero ni pensarlo", lamenta.

"Es triste, siento desazón. Esto es un fracaso por mucho que se haya evitado el descenso directo", sentencia por su parte Sandalio Villabrille, con otros tantos años siguiendo al equipo. La reacción del equipo en las últimas jornadas, aunque no se tradujo en los puntos que necesitaba el Avilés para evitar los arrastres, ha dejado sentimiento encontrados: se alaba el esfuerzo de los jugadores, pero no fue suficiente. "Yo creo que se cayó tan bajo, que no hubo más remedio que reaccionar, aunque ya fuera muy tarde", comenta Villabrille.

Para explicar la mala temporada, nadie es ajeno a lo que ocurrió este año en el club, con una plantilla hecha a la carrera, con cambios constantes de jugadores y con meses de sueldo sin pagar. "La gestión ha sido nefasta. Por un equipo no pueden pasar más de cincuenta jugadores. Esto es una constante, pero este año ha sido de locos", afirma Luis Ángel Ruiz.

"Seguir el play-off como lo vamos a seguir este año no es de recibo. Mal que bien, aunque siempre hubiera líos, los dos últimos estábamos mirando el sorteo para ver con quién nos tocaba, ahora lo tenemos que ver para ver quién nos salva, es muy triste", sostiene Villabrille.

Hay alguien que alabó a los jugadores por todo lo que ha pasado en la campaña. Se trata del que hasta hace poco era utillero del Avilés, Fernando Lemus: "Los jugadores son unos monstruos, han conseguido un objetivo que hace mes y medio parecía muy lejos y han sabido sobreponerse a todos los golpes de la temporada. El verano va a ser muy corto para un año tan largo".