Guaya, a por sus paisanos

Guayasen Sánchez, "Guaya", se enfrenta este domingo a un partido muy especial, no solo porque el Marino de Luanco vuelva a disputar una fase de ascenso, sino porque va a jugar a poco más de 30 kilómetros de su pueblo, la localidad canaria de Ingenio. El lateral izquierdo del Marino ya es casi tan asturiano como canario, lleva más de una década en el conjunto luanquín, pero las raíces siempre tiran. Este domingo será el encargado junto a sus compañeros de frenar al San Fernando para tratar de encarrilar la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B.

El último viaje que ha hecho Guaya a su tierra fue muy triste. Su padre falleció el pasado mes de febrero y asegura que le echará de menos en este partido, pero si contará con el apoyo de su madre y sus hermanos en la grada. "Ahora estoy centrado en el partido, como tengo que hacer, pero no volvemos hasta el lunes por la tarde, así que podré disfrutar de ellos cuando el encuentro haya pasado", comenta el jugador azulón.

Conoce a dos de los jugadores que ahora forman en las filas del San Fernando, Abraham, que se perderá el partido por lesión, y el guardameta Santi, que jugaron con él en el Vecindario, antes de que el jugador llegara a Luanco, hace ya más de una década. "Coincidí con ellos en juveniles y en mis dos primeros años de senior, seguro que cambiaron", afirma entre risas. "Ellos son el típico equipo de las islas, que le gusta tener el balón y no se apresuran, pero a estas alturas nos da igual como jueguen ellos, estamos en una eliminatoria y no se puede especular", explica el lateral izquierdo. Por eso, van a Canarias a por todas: "No perder sería muy importante y si podemos ganar, por supuesto. El año del Costa Cálida nos vinimos con 2-2 y rematamos en Miramar. Pero tampoco podemos andar con cálculos, porque si vas a empatar a cero, te pueden caer tres goles", sentencia el capitán del Marino.

Un pistolero al que frenar. Su excompañero Abraham no estará en el campo, pero sí lo estará Aday, el máximo goleador del San Fernando, que marcó 30 goles en la liga regular. "No lo conozco, pero solo hay que ver los números. Es para tenerlo en cuenta, pero seguro que no se ha enfrentado a centrales como los que tenemos nosotros, que además cuentan con la ayuda que les damos los laterales", señaló Guaya.

Aday corrobora que no su mérito personal, el de ser pichichi de su liga, está también en sus compañeros: "Nadie marca tantos goles si no tiene un buen equipo detrás". El delantero no tiene miedo del rival. "Es un histórico de Segunda B y la experiencia que tiene, pero tenemos muchas ganas de pasar esta eliminatoria y seguir adelante", sentencia.

La temporada pasada, el San Fernando cayó en el play-off con un gol en el descuento. "Fue una injusticia y queremos quitarnos la espina, pero creo que esto es otro play-off diferente y ya lo hemos dejado atrás", sostiene. Además, avisa de lo que se puede encontrar el Marino: "Somos un equipo muy versátil, con mucha variedad de juego. No tenemos un estilo definido y miramos mucho al rival, una fórmula que nos ha funcionado".

Un viaje de diez horas. El Marino de Luanco no está del todo contento con el plan de viaje a Canarias, que organiza la Federación Española al tratarse de un desplazamiento a las islas. El equipo partirá el sábado a las 8.00 horas y no llegará a Las Palmas de Gran Canaria hasta las 18.00, diez horas de viaje, dos enlaces y cinco horas de espera, para jugar al día siguiente por la mañana, a las 12.00 horas en la ciudad deportivo de Maspalomas.