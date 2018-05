Pelayo Novo reaparece para dar las gracias: "Voy a seguir peleando para estar mejor"

Casi 50 días después de un accidente que mantuvo conmocionado al fútbol, Pelayo Novo ha reaparecido esta tarde públicamente para dar las gracias. Para dar las gracias a todos: a su familia, a sus amigos, a los clubes de fútbol, a los medios de comunicación... A todos, que son muchísimos, los que en este mes y medio largo que ha pasado desde el accidente de Huesca han mostrado, de forma privada o pública, su preocupación por el futbolista. A todos quienes han remado fuerte con él en esta lucha larga. Pelayo Novo evoluciona favorablemente de sus lesiones más importantes: una en la parte baja de la columna y otra en el calcaño izquierdo. Esta semana ya ha salido de la habitación, ha visto a su sobrino Mateo y está a la espera de ser trasladado a Toledo para iniciar su rehabilitación.

Antes, antes de ese traslado, el ovetense ha grabado un vídeo desde el hospital de Zaragoza en el que se le ve bien, entero, con fuerzas. "Voy a seguir luchando y peleando por estar cada día mejor", ha dicho Pela, vestido con una camiseta blanca.

Este ha sido su mensaje íntegro, publicado en su cuenta de Instagram.



"Hace ya algunas semanas desde que, se podría decir, empezó una nueva vida para mí. Han sido días duros, y todavía me queda un largo camino por recorrer. Pero aquí sigo, viviendo, probablemente mi segunda vida y tratando de que la mirada esté puesta siempre hacia adelante. Cada día es una nueva oportunidad para vencer y lo que tengo muy claro es que las dosis de apoyo que me habéis dado han hecho que mi fuerza, la #fuerzapelayo, haya ido en aumento.

Quiero dar las gracias a mi familia, mi pareja Iciar, a mis amigos, a mis agentes de Top Value, a todo el equipo médico del hospital clínico de Zaragoza, al hotel Abba de Huesca por las atenciones prestadas, a los servicios médicos y de urgencias que me trataron en un primer momento, a la Policía Local de Huesca, a la Liga, a la AFE, a la RFEF, a los clubes que me han mostrado su apoyo. En especial al Real Oviedo, Elche C.F, Cordoba C.F y C.D Lugo en los que he militado; Zaragoza, Sporting, Huesca... En definitiva a todas y cada una de las innumerables muestras de cariño que he recibido de todo el mundo del fútbol.

Cómo no, a la familia del Albacete Balompié. Gracias a toda la gente de ese vestuario, de las oficinas y demás empleados del club, a la familia Kabchi, a Victor Varela y a toda una afición que me ha arropado en todo momento.

Y, por último, mi reconocimiento hacia los medios de comunicación por tratar con respeto y afecto a mí y mi familia. En definitiva, gracias a toda aquella gente que sin conocerme ha preguntado por mí".