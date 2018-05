La renovación de Santana y Oliver Arteaga, prioridades del Unión Financiera

Leyendo entre líneas quedan varios mensajes importantes en la comparecencia de Héctor Galán, director general del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, con respecto a la próxima temporada y en cuanto a lo que ha sucedido en esta que acaba de concluir con la eliminación del equipo asturiano ante el Palencia en la primera ronda del play-off de ascenso a la ACB después de ser cuartos en la temporada regular de la LEB Oro. Lo más destacado de todo es el deseo de seguir contando con algunos jugadores y el más que probable fin de la etapa de Carles Marco en el equipo asturiano.

Dice Galán que es momento de empezar a pensar en el futuro, pero la realidad es que ya hay algunas cosas adelantadas. Deslizó el director general y deportivo del club que, además de los tres jugadores que tienen contrato en vigor, Víctor Pérez, Mouhamed Barro y Fran Cárdenas, al club le gustaría seguir contando también con el pívot Oliver Arteaga y el base Fabio Santana. Otros a los que nombró entre los jugadores con los que aspira a seguir en el equipo son David Geks y Chema González. Están menciones por parte de alguien tan prudente como Héctor Galán no son casualidad y, muy probablemente, estos jugadores ya son conscientes del deseo del club de seguir contando con ellos.

En la rueda de prensa para valorar la temporada, quisieron reivindicar tanto Galán como Carles Marco, también presente en el acto, que la temporada ha terminado mal pero no ha sido mala. Decepción que no fracaso, como el propio Marco señaló en sus declaraciones después de perder en el cuarto partido en Palencia. Quiso poner sobre la mesa el director general del club algo que puede haberse olvidado: el club ovetense sigue estando por encima en cuanto a rendimiento del lugar que ocupa por presupuesto. El Unión Financiera ya no está en el furgón de cola de la LEB Oro, pero tampoco está en el grupo de equipos con más recursos económicos. No solo eso. Clubes con más dinero han tenido temporadas en las que han sufrido para mantener la categoría mientras que el Oviedo Baloncesto lleva tres campañas consecutivas siendo cuarto en la liga regular.

Dicho esto, tampoco ocultaron que la decepción fue mayúscula tras la eliminación ante el Palencia en la primera ronda del play-off de ascenso a la ACB, algo de lo que Carles Marco dice no haberse recuperado todavía: "El martes estaba muy tocado y hoy lo sigo estando". La gran pregunta que no se resolvió pero que sí quedó casi respondida es la de si continuaría Carles Marco al frente del equipo la próxima temporada. La decisión, dijeron tanto Galán como Marco, "no está tomada", pero las palabras del máximo responsable deportivo del club y hasta los gestos durante la rueda de prensa dejan entrever el final de una etapa que tan solo podrá ser calificada como magnífica. "Hay ciclos que se van cumpliendo", dijo Galán.

Tampoco debería pasar desapercibido lo que dijo Héctor Galán al respecto del patrocinio. "Acabamos contrato con Unión Financiera y toca sentarse a hablar, es cierto que nos han llegado otras opciones, lo cual es bueno, que haya competencia es positivo", señaló el director general. La empresa de crédito asturiana ha acompañado al club desde que ascendió de LEB Plata a LEB Oro, un camino que ha estado plagado de éxitos y en el que ambas partes han salido beneficiadas. Si el club ovetense cambia de compañero de viaje será porque el salto es importante.