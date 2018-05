Bruno Hortelano regresa con su mejor marca personal en 400 metros

El atleta español Bruno Hortelano reapareció este sábado a lo grande al mejorar su marca personal en 400 metros con el 45.96 que registró en el X Mitin Santa Cruz de Tenerife, dos años fuera de las pistas de atletismo a los que puso fin con inmejorables sensaciones.

"He vuelto y estoy para quedarme y superarme. Ha sido mucho tiempo sin poder entrenarme normal. Una y otra vez nos hemos levantado y ya por fin me he podido levantar de verdad y cruzar esa meta", dijo tras completar los 400 metros, distancia en la que no se prodigaba antes de quedarse fuera de las pistas, mejorando el 46.22 que tenía como su mejor crono desde 2015.

Hortelano besó el tartán tinerfeño, escenografía de su liberación tras más de 20 meses de recuperación desde que sufriera un accidente de tráfico que le dejó una complicada lesión en la mano. Tres meticulosas operaciones que truncaron su prometedora carrera, la de campeón de Europa de los 200 metros, que ahora retoma en Centro Insular de Atletismo.

El plusmarquista nacional de 100 y 200 metros no tuvo liebre a la que seguir, mandó en la prueba sin oposición, sacando casi la recta de llegada a sus rivales. Hortelano volvió al 100%, cuando ya avisó que lo haría, con el físico a punto tras verse obligado a empezar de cero por una larga recuperación, con el Europeo de Berlín en agosto como primer gran cita en el calendario.