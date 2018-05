Galán desliza la marcha del técnico: "Hay ciclos que se van cumpliendo"

Si la cara es el espejo del alma, las de Héctor Galán y Carles Marco, director general y entrenador del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, mostraban las consecuencias de un golpe que aún se está digiriendo. La eliminación en los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB frente al Palencia ha hecho mucho daño, a pesar de que la temporada del club ovetense ha sido buena y de que el Palencia era el peor rival que les podía tocar en este primer duelo.

"El martes estaba muy hundido, y lo sigo estando, pero hay que sacar los pensamientos negativos que todos tenemos en la cabeza", decía Carles Marco. Para él, la que acaba de concluir ha sido la mejor de las tres temporadas que lleva dirigiendo al Oviedo Baloncesto: "Sigo convencido de que hemos hecho una muy buena temporada regular, la mejor desde que estoy aquí en Oviedo".

Una de las cuestiones que siguen en el aire es la continuidad de Carles Marco. El catalán ha completado tres temporadas excepcionales en el club ovetense, pero todo hace indicar que los caminos se van a separar. Las palabras de Héctor Galán dieron a entender que la de ayer pudo ser la última rueda de prensa de Carles Marco como entrenador del Unión Financiera: "Son tres temporadas, hay ciclos que se van cumpliendo". Si bien afirmó que "no hay una decisión tomada".

El director general del club ovetense quiso poner en valor la trayectoria del club en estos últimos años y el éxito que supone acabar siempre en los puestos de arriba de la LEB Oro: "Ser cuartos sigue teniendo que ser un éxito. Hemos hecho una Liga regular muy buena, en una temporada muy dura, con problemas de lesiones. Aun así, el equipo ha sabido rehacerse, sobreponerse y mantenerse en un sitio muy alto de la clasificación".

De futuro también habló Galán en relación a los jugadores. Víctor Pérez, Mouhamed Barro y Fran Cárdenas tienen contrato, y hasta cuatro jugadores más de la plantilla que acaba de ser eliminada podrían continuar. Al menos ésa es la intención del club ovetense. "Me gustaría que Fabio (Santana) y que Oli (Arteaga) siguieran; me gustaría también que Geks y Chema González continuaran". Por el club no va a quedar: "Lo voy a intentar, pero ellos me dirán que hay que esperar, son profesionales y tienen agentes que velan por sus intereses".

El objetivo que sí se han marcado es que los jugadores que les interesan y que vayan a seguir en la LEB Oro lo hagan en Oviedo: "Lo que estamos intentando ya en los años anteriores es que si están en LEB sigan en Oviedo: yo no compito con la ACB, si les llega una oferta de ACB les doy un abrazo y les felicito, pero sí que me gustaría que si no suben de categoría sigan aquí".

Importante también es la referencia que hizo Héctor Galán al patrocinio. Unión Financiera acaba su contrato con el Oviedo Baloncesto y ahora toca "sentarse". Reconoció Galán que, a diferencia de otros años, en esta ocasión tienen otras ofertas que les podrían permitir dar un pequeño salto en el presupuesto: "Terminamos un patrocinio con Unión Financiera y tenemos que sentarnos con ellos, hay alguna otra opción, que otros años no había aparecido, y eso es bueno para nosotros; tenemos que ver si por ahí podemos mejorar".

Para concluir, Carles Marco, el entrenador que ha colocado al Unión Financiera cuarto de la LEB Oro en las tres últimas temporadas y con el que el club ovetense ha ganado la Copa Princesa, quiso remarcar lo orgulloso que está del trabajo realizado esta temporada: "Me siento más orgulloso del trabajo que hemos hecho este año que el del año pasado. Estoy muy triste de no habernos clasificado, por el club, por los jugadores, pero, sobre todo, por la gente, porque es increíble lo que tenemos en Oviedo".