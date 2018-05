La gloria a 2.474 kilómetros

La hoja de ruta a la Segunda B arranca hoy para el Marino de Luanco. El equipo partió a las ocho de la mañana del pueblo con destino a Sondika, el aeropuerto de Bilbao. Allí tomarán un avión a Barajas, desde donde ganarán Gran Canaria. En total, 2.400 kilómetros donde aguardará el San Fernando. "No estoy preocupado por el partido. Confío en mis jugadores. Les contraté yo para partidos como este. Estamos preparados", apuntó el técnico del Marino, Oli, antes de partir hacia las islas afortunadas, tras una semana de preparación.

El equipo se ha ejercitado en Candás, en un campo de césped sintético para amoldarse a las condiciones de la Ciudad Deportiva de Maspalomas. "Estamos acostumbrados ya en esta categoría a este tipo de superficie. Esperamos encontrar un terreno de juego bastante parecido al del Covadonga, aunque mucho más seco por las condiciones meteorológicas de Canarias", apuntó el preparador, quien habló del ambiente vivido durante la semana en el vestuario. "Al terminar el partido del Siero, la gente cambió de chip inmediatamente. Hay ganas de hacerlo bien, veo a los jugadores perfectamente mentalizados para lo que viene por delante".

La UD San Fernando ha sido el tercer clasificado del grupo canario, con 77 puntos, en 40 partidos. Uno más que el Marino de Luanco, con dos partidos más jugados, ya que en ese grupo militan hasta 21 escuadras, por las 20 de la Tercera División asturiana. "El rival no me preocupa demasiado. Le hemos podido estudiar, hemos visto vídeos y nos han informado de cómo son. Sabemos que juega mucho al pie, que le gusta combinar, empezar desde atrás pero que también tienen un ritmo amoldado al calor que hace allí. Creo que en Asturias se juega a un ritmo mucho más alto, y que te tienes que adaptar más a las circunstancias de cada terreno de juego", definió Oli. "No pienso en el resultado, ni en ganar, ni en empatar, ni en perder por poco. Pienso en que los míos hagan un buen papel. Nosotros no vamos a especular", añadió.

Para el encuentro, era el deseo de Oli llevarse a toda la plantilla, Sin embargo, por razones de espacio en el vuelo, se han tenido que quedar en tierra dos futbolistas, por decisión técnica: Omar Fernández y Jorge Cayarga. "Me hubiera gustado llevar a todos, pero no puede ser. En cualquier caso, todos aquí somos veteranos. Hemos jugado todo el año para llegar a este momento. El play-off nos iguala a todos. Tenemos que hacer nuestro juego y no cambiarlo por jugar contra un equipo de Canarias", remató el preparador, sobre el encuentro del domingo a las 13.00 horas, horario peninsular. La convocatoria por tanto para el partido es la siguiente: Guillermo, Davo, Borja, Guaya, Viesca, Pantiga, Trabanco, Saavedra, David González, Pablo Hernández, Óscar Pérez, Riki, Luis Morán, Quero, Wilmer, e Iván Fernández.

Por otra parte, a pesar de la enorme distancia que ha deparado el sorteo en esta primera ronda de la fase de ascenso, de alguna manera el Marino de Luanco no estará sólo en las Islas Canarias. La afición marinista ha convocado una quedada en una conocida cafetería de la calle Hermanos González Blanco, en Luanco, para seguir en directo la retransmisión del partido por la radio local. Cabe destacar que el encuentro se podrá seguir en vídeo, ya que será retransmitido por la plataforma online independiente "Footters", al precio de 2,99 euros.