El Grupo juega hoy para sellar la permanencia

El Grupo Covadonga necesita al menos un punto para asegurarse la permanencia en la División de Honor Plata. No será fácil ya que su rival de hoy, Alarcos Ciudad Real, (19 horas) aunque ya está clasificado para jugar la fase de ascenso a Asobal también buscará el triunfo para mejorar en la clasificación y así evitar medirse al Nava, principal favorito para el ascenso y además organizador de la fase y al que todos los clasificados quieren evitar.

En caso de derrota grupista el club gijonés queda a expensas de que el Villa de Aranda no gane a Los Dólmenes. Un dato que no llama precisamente al optimismo es que el Ciudad Real es el único equipo de toda la categoría al que los grupistas no han podido ganar nunca desde su ascenso a la División de Honor Plata. Chechu Villaldea tiene a su disposición a toda la plantilla a excepción de Víctor Garrido para medirse a un rival que está entre los mejores de la categoría gracias a su fortaleza defensiva, es el segundo equipo que menos goles ha encajado.

En las filas del club manchego destaca la presencia de César Beret que en su día jugó en el Gijón Balonmano, Julián Portero o el guardameta Javier de la Cruz formado en la cantera del Barcelona. Hoy será el todo o nada para el Grupo.