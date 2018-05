El Hostelcur Gijón busca su tercer título liguero

"Todo el equipo tenemos muchas ganas de revalidar el título, en las últimas jornadas estamos jugando bien así que creo que llegamos en un buen momento pero hay que seguir en la misma línea. El equipo quiere este título", manifestó rotunda la capitana del Hostelcur Gijón, Sara González Lolo ante la visita del Vila Sana (Mata Jove, 19 horas). Un triunfo ante el equipo catalán daría a las gijonesas el título de liga por segunda temporada consecutiva.

El Vila-Sana es un equipo que debutó esta temporada en la máxima categoría del hockey femenino español y que realizó una campaña bastante regular, que le permitió llegar al tramo final de la competición con una posición muy holgada en la tabla clasificatoria, en la que marcha octavo con 10 victorias y otras tantas derrotas, así como 4 empates. Además se clasificó para la fase final de la Copa de la Reina en la que alcanzó las semifinales.

"Es su primer año en la OK Liga pero lo están haciendo bien, tienen una buena portera y a la segunda goleadora de la liga, tienen un equipo joven pero con jugadoras de calidad, por eso nada de confiarse" señala Sara.

Con relación al equipo que disputó el partido de la primera vuelta, en el que el Hostelcur Gijón se impuso por el resultado de 1-4, el Vila Sana ofrece alguna novedad ya que causaron baja la exjugadora Silvia Cadrecha y la portuguesa Marta Vieira

La principal referencia del conjunto catalán es su goleadora Victoria Porta que lleva ya anotados 35 tantos y es segunda en dicha clasificación a un solo gol de la líder, Gemma Solé.

El partido supondrá también la despedida ante sus aficionados del entrenador Rubén Muñoz y de las jugadoras María Díaz y Anna Casarramona que no seguirán la próxima temporada pero que no quieren marcharse sin antes no haber logrado el título. El nivel del equipo no se ha resentido a pesar de que se ha conocido estas marchas y ha solventado partidos complicados como el de a pasada jornada en la cancha del Palau i Plegamans.

La noticia de estas marchas afectó a la plantilla como así lo reconoce la capitana. "Claro que influyen estas noticias, son compañeras y una de ellas desde hace mucho tiempo. Esta es una plantilla con unas relaciones personales muy fuertes y nos duele su marcha" y reconoce que "ha sido una semana sensible en este sentido, pero las ganas que tenemos todas de lograr este título pueden con todo".

Sin confianza pero sabiéndose superiores las jugadoras del Hostelcur Gijón afrontan un partido en el que la victoria supondría un broche de oro para una temporada excepcional. El título liguero, unido al ya conseguido de la Copa de Europa daría al club gijonés su tercer doblete de la historia tras los conseguidos las temporadas 2008-09 y en la 2011-12, en ambos casos tras ganar los títulos de liga y Copa de Europa. El tradicional "tercer tiempo" que celebran tras cada partido puede ser esta tarde toda una fiesta.